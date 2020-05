Un ancien concepteur dApple rivalisera avec HomePod avec un nouveau haut-parleur Syng

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lancien concepteur dApple Christopher Singer cherche à concurrencer son ancienne entreprise avec un système denceintes concurrentes HomePod .

Sa nouvelle entreprise, Syng, développe ce quelle prétend être un haut-parleur "Cell" innovant - un appareil qui utilise un nouveau format audio et une technique audio de calcul pour offrir un son révolutionnaire.

Ce que cela signifie est la supposition de quiconque à lheure actuelle, étant donné que toutes les enceintes intelligentes utilisent des techniques audio de calcul. De plus, des performances audio exceptionnelles et révolutionnaires ne vont pas nécessairement de pair.

Néanmoins, nous réserverons notre jugement jusquà ce que nous ayons entendu ce que Syng a à offrir, dautant plus quil a plusieurs autres anciens employés dApple dans ses livres - y compris léquipe qui a travaillé sur la technologie audio spatiale du HomePod.

En plus du HomePod d Apple , le haut-parleur Syng pourrait bien être considéré comme un concurrent des alternatives de Sonos, Amazon et Google. Nous devrons attendre et voir sil utilisera également des fonctionnalités intelligentes, telles que la commande vocale via Alexa , Google Assistant ou même Siri.

Nous doutons toutefois du dernier, compte tenu de la forte emprise dApple.

Selon les rumeurs , Apple prévoit un HomePod de deuxième génération , qui débutera plus tard cette année. Alors que Sonos élargira sa collection avec les Sonos Five, Sonos Arc et Sub de troisième génération à partir de début juin.

La synchronisation devra certainement faire quelque chose de spécial pour sintégrer.