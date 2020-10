Les meilleures offres Apple HomePod pour octobre 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a baissé le prix de son haut-parleur intelligent HomePod aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vous pouvez voir nos meilleurs prix HomePod dans le tableau ci-dessous - mis à jour en direct.

Le son du HomePod a été bien reçu lors de ses débuts au début de 2018 - cest un appareil formidable pour un salon ou un bureau - mais son intégration Siri est inégale alors quil manque plusieurs fonctionnalités clés comme la prise en charge Bluetooth.

Cependant, Apple a publié plusieurs mises à jour pour lappareil. Il a introduit le couplage stéréo et la prise en charge du multiroom dans la mise à jour AirPlay 2, tandis que des appels téléphoniques et plusieurs minuteries ont également été introduits en cours de route.

Comme nous lavons déjà dit sur ce site, bien que le HomePod nait peut-être pas été un succès fulgurant, il semble toujours sêtre bien vendu - bien quApple ne publie pas de chiffres précis. À la fin de 2018, on estimait que HomePod détenait une part de six pour cent du marché des haut-parleurs intelligents et sétait vendu bien plus dun million dunités dans les mois suivant son lancement.

