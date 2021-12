Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez un HomePod ou un HomePod mini ? Super! En plus de dire "Hey Siri, mets-moi de la musique", il y a beaucoup plus que ces haut-parleurs intelligents peuvent faire.

Ici, nous avons détaillé une multitude de trucs et astuces HomePod et HomePod mini pour vous aider à démarrer et vous montrer ce que votre haut-parleur intelligent Apple peut faire, y compris comment s'assurer qu'il est à jour avec la dernière version du logiciel afin que vous obteniez tous les dernières fonctionnalités.

La configuration du HomePod est similaire à la configuration d'une paire d' AirPod ou d' Apple TV . Vous devez utiliser la dernière version d'iOS et avoir votre appareil iOS à proximité du haut-parleur lorsque vous le faites.

Allumez le HomePod ou le HomePod mini et attendez que la lumière brille sur le dessus Placez votre iPhone ou iPad à proximité du HomePod ou du HomePod mini Appuyez sur Configurer Définir dans quelle pièce le HomePod va être Choisissez d'activer ou non les demandes personnelles. Il s'agit de savoir si vous souhaitez ou non pouvoir dicter des messages texte, ajouter des rappels ou prendre des notes via le haut-parleur intelligent. Acceptez de transférer votre compte iCloud, votre Wi-Fi et d'autres paramètres HomeKit vers l'enceinte. Dites « Hé Siri, que peux-tu faire ? » suivi de "Hey Siri, mets de la musique"

Pour mettre à jour votre HomePod vers la dernière version d'iOS et vous assurer de bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l'application Home sur votre iPhone ou iPad Appuyez sur l'icône Maison dans le coin supérieur gauche Appuyez sur « Paramètres d'accueil » Faites défiler vers le bas et appuyez sur Mise à jour du logiciel Appuyez sur le bouton « Mettre à jour (tout) » pour commencer la mise à jour ou déroulez pour voir s'il y en a un Appuyez sur « Accepter » sur la page Termes et conditions.

Cela peut être tentant si vous essayez de faire passer le câble à l'arrière d'un buffet ou à travers un trou, mais bien que possible, il n'est pas recommandé de retirer la fiche de l'arrière du HomePod ou du HomePod mini. Selon des documents de support internes, découverts par MacRumours, il n'est pas recommandé de sortir le câble pour le faire passer à travers un trou de bureau ou derrière le dos de quelque chose :

"Le HomePod comprend un câble d'alimentation intégré qui ne doit pas être retiré. Dans les rares cas où le câble est détaché ou endommagé, n'essayez pas de le retirer ou de le rebrancher dans le HomePod. Si le câble est retiré ou endommagé, des dommages pourraient se sont produits au câble ou aux composants internes du HomePod."

Procéder avec prudence.

Le HomePod et le HomePod mini disposent tous deux d'un accéléromètre qui détecte lorsque le haut-parleur a été déplacé afin qu'il puisse à nouveau suivre automatiquement la procédure de configuration du son.

Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait du son que votre haut-parleur crée, prenez le HomePod ou le HomePod mini, soulevez-le en l'air et replacez-le à l'endroit où vous souhaitez que le haut-parleur aille. Cela devrait forcer automatiquement le haut-parleur à calibrer à nouveau le son - quelque chose qui prend quelques secondes, et le son devrait être amélioré. Il y a cependant de fortes chances que vous n'ayez jamais à vous en soucier.

Si vous avez deux HomePods ou deux HomePod minis, vous pouvez créer une paire stéréo. Nous avons une fonctionnalité complète à ce sujet , mais en un mot, suivez les instructions ci-dessous :

Assurez-vous que vos HomePods ou HomePod minis exécutent iOS 11.4 ou une version ultérieure. Ouvrez l'application Home sur votre iPhone ou iPad. Touchez et maintenez un HomePod dans la liste. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le rouage Paramètres. Appuyez sur « Créer une paire stéréo ». Suivez les instructions à l'écran, telles que la sélection de ce qui sera à gauche et à droite.

Si vous possédez l'Apple TV 4K, vous pouvez utiliser votre HomePod et votre HomePod mini comme haut-parleur par défaut, ce qui est idéal si vous n'avez pas de barre de son et que le son de votre téléviseur n'est pas brillant. Nous avons une fonctionnalité distincte à ce sujet , mais voici les instructions de base :

Dirigez-vous vers Paramètres dans le menu de votre Apple TV Sélectionnez Vidéo et Audio Sélectionnez la sortie audio par défaut Votre HomePod mini devrait apparaître dans la liste, vous permettant de le sélectionner.

Si vous souhaitez connecter votre HomePod mini à votre Apple TV à l'aide de votre iPhone ou iPad, vous devez d'abord ouvrir l'application Home. Vous devrez ensuite vous assurer que votre HomePod mini et votre Apple TV sont liés à la même pièce.

Ouvrez l'application Accueil Assurez-vous que votre HomePod ou HomePod mini et votre Apple TV sont liés à la même pièce Touchez et maintenez la vignette Apple TV Faites défiler jusqu'au rouage des paramètres dans le coin inférieur droit Appuyez sur l'option audio par défaut Sélectionnez la pièce contenant votre HomePod ou HomePod mini.

Il existe plusieurs façons de contrôler la lecture de musique sur le HomePod. Soit via des commandes vocales à Siri , via l'écran tactile sur le dessus du haut-parleur, soit via l' application Apple Music sur votre iPhone ou iPad.

Vous pouvez appuyer sur le haut du HomePod ou du HomePod mini pour lire, mettre en pause, sauter une chanson ou régler le volume. Touchez et maintenez le haut pour parler à Siri.

Appuyez une fois pour lire/mettre en pause

Appuyez deux fois pour passer à la piste suivante

Appuyez trois fois pour revenir à la piste précédente

Appuyez de manière prolongée pour accéder à Siri sans dire « Hey Siri »

Appuyez ou maintenez l'icône plus pour augmenter le volume

Appuyez ou maintenez l'icône moins pour baisser le volume

Vous pouvez contrôler la lecture de la musique jouée via le HomePod (c'est-à-dire pas via AirPlay ) en disant simplement "Hey Siri". Voici quelques commandes vocales de base :

Hey Siri, monte le volume

Hey Siri, monte le volume à 85 pour cent

Hey Siri, baisse le volume

Hé Siri, arrête

Hé Siri, joue

Hey Siri, prochaine chanson

Hey Siri, avance de 30 secondes

Hey Siri, morceau précédent

Siri prend presque en charge un certain nombre de commandes vocales musicales plus complexes, comme demander des genres, des humeurs ou des activités spécifiques.

Les activités comprennent :

Heure du coucher

Rompre

Cardio

Cuisson

Dansant

Dîner

Méditer

Musique de fête

En train d'étudier

Se réveiller

Les humeurs incluent :

Affectueux

Bleu

Froideur

Animé

Sans danger pour les enfants

Apaisante

Se détendre

Optimiste

Chaud

Capricieux

Les genres comprennent :

Alternative

brésilien

Blues de Chicago

Rock country

Blues électrique

Pop française

Grunge

Indé

Danser

Pop

Osciller

Lisse

le jazz

Vous pouvez également aller plus précisément avec des artistes ou des listes de lecture. Par example:

Hey Siri, joue la dernière chanson de Norah Jones

Hé Siri, joue Ed Sheeran

Hey Siri, joue les nominés aux Grammy de cette année

Hey Siri, joue le premier album d'Adele

Dis Siri, mets une playlist de Pitchfork

Hey Siri, joue la chanson de Jay-Z avec Justin Timberlake

Une fois que vous écoutez une piste, vous pouvez ensuite poser plus de questions à Siri sur ce qui est en cours de lecture.

Hé Siri, quelle chanson est-ce ?

Hé Siri, quand est-ce que ça a été publié?

Salut Siri, quel est le dernier album de Taylor Swift ?

Hé Siri, qui joue de la batterie pour Coldplay ?

Vous pouvez voir ce qui se joue sur votre HomePod à tout moment en demandant à Siri de vous le dire ou en accédant au HomePod via le Centre de contrôle ou l'application Apple Music sur votre iPhone ou iPad. Pour ce faire, vous devez être sur le même réseau Wi-Fi.

Centre de contrôle ouvert Appuyez sur la petite icône d'apparence sans fil en haut du panneau de musique Faites défiler l'écran pour voir le nom de votre HomePod. Si vous avez déjà joué de la musique, elle aura la dernière piste que vous avez jouée avec la pochette d'album qui l'accompagne. Appuyez sur le titre de la chanson pour révéler les commandes de lecture Appuyez à nouveau pour ouvrir le contrôle dans l'application Apple Music

Ouvrez l'application Apple Music Appuyez sur la chanson actuelle ou la chanson précédente que vous jouiez Appuyez sur le logo AirPlay en bas au centre de l'écran Faites défiler l'écran pour voir le nom de votre HomePod. Si vous avez déjà joué de la musique, elle aura la dernière piste que vous avez jouée avec la pochette d'album qui l'accompagne. Appuyez sur le titre de la chanson pour révéler les commandes de lecture Appuyez à nouveau pour revenir à l'application Apple Music et choisissez la chanson que vous souhaitez écouter.

Si vous trouvez le HomePod ou le HomePod mini trop grave, vous pouvez appliquer un réglage pour réduire la sortie basse fréquence des haut-parleurs.

Ouvrez l'application Accueil Appuyez et maintenez votre HomePod dans la section Accessoire favori Activer Réduire les basses

Vous pouvez définir si vous souhaitez écouter de la musique avec un contenu explicite ou non sur le HomePod et le HomePod mini. Pratique si vous avez des enfants. Pour activer ou désactiver cette fonction, vous devez accéder à la page des paramètres du HomePod ou du HomePod mini dans l'application Accueil de votre iPhone ou iPad.

Accédez à l'application Accueil Appuyez sur l'icône Accueil dans le coin supérieur gauche Appuyez sur Paramètres d'accueil Appuyez sur un utilisateur Toggle Autoriser le contenu explicite

Apple permet à la musique jouée sur le HomePod et le HomePod mini d'influencer vos recommandations "Écouter maintenant" et d'apparaître sur votre profil. Si vous craignez que d'autres membres de votre famille ne perturbent vos recommandations (lisez trop les enfants qui écoutent Disney ou des groupes de filles), vous pouvez désactiver cette fonction. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :

Accédez à l'application Accueil Appuyez sur l'icône Accueil dans le coin supérieur gauche Appuyez sur Paramètres d'accueil Appuyez sur un utilisateur Toggle Mise à jour de l'historique d'écoute

Si vous souhaitez écouter de la musique directement depuis votre appareil ou depuis un autre service comme Spotify ou la radio BBC, vous pouvez diffuser du contenu directement depuis votre iPhone ou iPad vers le HomePod ou le HomePod mini.

Pour ce faire, accédez simplement à l'application à laquelle vous souhaitez jouer, recherchez le logo AirPlay, puis sélectionnez votre HomePod ou HomePod mini dans la liste des appareils disponibles.

Au-delà des contrôles musicaux, le HomePod a également la possibilité d'envoyer des messages, de définir des rappels, de créer des listes et d'ajouter des notes à l'aide de votre voix.

Pour activer ou désactiver les demandes personnelles - c'est-à-dire envoyer des messages, ajouter à vos rappels ou créer des notes lorsque votre iPhone est à proximité - vous devez accéder à l'application Accueil.

Ouvrez l'application Accueil Appuyez et maintenez votre HomePod ou HomePod mini dans la section Accessoires favoris Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin inférieur droit Appuyez sur Demandes personnelles Activez les demandes personnelles pour chaque HomePod pour lequel vous les souhaitez

Pour créer un nouveau message, il vous suffit de dire « Dis Siri, texto… » ou « Dis Siri, WhatsApp… ». Siri prend en charge la messagerie texte via un certain nombre d'applications, notamment iMessage, SMS, WhatsApp et WeChat.

Vous pouvez également dire à Siri qu'un certain contact est votre frère ou partenaire, par exemple, et Siri s'en souviendra à l'avenir afin que vous puissiez dire « Envoyer un message à mon mari » ou « Envoyer un message à ma femme " et il enverra un message à celui que vous avez dit à Siri est votre mari ou votre femme.

Pour les rappels et les listes, vous pouvez demander d'ajouter des éléments ou de les compléter en informant Siri. Vous dites simplement des choses comme : « Hey Siri, marque la promenade du chien du voisin comme terminée » ou « Hey Siri, ajoute le brocoli à la liste d'épicerie. »

HomePod et HomePod mini prennent en charge la propre application Rappels d'Apple ainsi que d'autres, comme Evernote et Things 3.

Vous pouvez soit créer, soit ajouter des notes via le HomePod en disant des choses comme : « Hé Siri, créez une note Livres à lire » ou « Hé Siri, ajoutez des colonnes de feu à ma note Livres à lire ».

HomePod et HomePod mini peuvent être utilisés comme interphone si vous avez plusieurs haut-parleurs HomePod dans votre maison ou plusieurs appareils Apple. Vous pouvez envoyer différents messages d'interphone à des pièces et à des zones spécifiques ou envoyer le même message, comme "Hey Siri, intercom 'C'est l'heure du dîner !'" pour dire à tout le monde de se mettre à table.

Un message d'interphone arrivera sur tous les haut-parleurs HomePod auxquels vous le dites, ainsi que sur les appareils iOS, iPadOS ou Apple Watch ou CarPlay

Pour envoyer un message d'interphone sur votre HomePod ou HomePod mini, essayez simplement l'un des exemples ci-dessous ou créez le vôtre.

"Hey Siri, interphone 'Qui a mangé le dernier biscuit ?'"

"Hey Siri, annonce 'Je suis à la maison !'"

« Hey Siri, demande à tout le monde où sont mes lunettes ? »

"Hey Siri, fais savoir à tout le monde que j'ai trouvé mes lunettes"

"Hey Siri, dis à tout le monde que je promène le chien"

"Hey Siri, interphone 'En rentrant chez moi, tu veux que je ramasse quelque chose ?'"

Pour envoyer un message à un HomePod dans une pièce ou une zone spécifique, dites quelque chose comme "Hey Siri, dis au bureau que le film commence" ou "Hey Siri, annonce en haut que je vais dans les magasins".

Vous pouvez répondre à un message d'interphone en disant simplement « Hey Siri, réponds, je serai là » ou « Hey Siri, annonce que je viens de finir mes devoirs ».

Par défaut, tous les membres de votre maison recevront un message d'interphone sur leurs appareils lorsqu'ils sont à la maison, bien qu'ils doivent avoir activé les services de localisation.

Si vous souhaitez désactiver les notifications d'interphone sur votre appareil ou les limiter, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez l'application Home sur votre appareil Appuyez sur l'icône Accueil dans le coin supérieur gauche Appuyez sur Paramètres d'accueil Appuyez sur Interphone Choisissez votre préférence

Vous pouvez transférer facilement les appels que vous avez commencés ou reçus sur votre HomePod ou HomePod mini depuis votre iPhone. Lorsque vous êtes en communication ou sur le point d'accepter un appel, sélectionnez simplement HomePod ou HomePod mini parmi les choix audio de l'application Téléphone de la même manière que vous le feriez avec un casque ou un haut-parleur Bluetooth.

Une fois configuré, vous pouvez accéder aux paramètres HomePod et HomePod mini via l'application Home sur votre Apple iPhone ou iPad. Pour vérifier les paramètres, recherchez le HomePod dans vos accessoires favoris et appuyez longuement sur l'icône.

Vous pouvez définir plusieurs alarmes sonores sur le HomePod et le HomePod mini. Pour ce faire, suivez ces instructions

Accédez à l'application Accueil Sélectionnez HomePod ou HomePod mini haut-parleur dans Accessoires favoris Appui long sur l'icône HomePod ou HomePod mini Appuyez sur Nouvelle alarme Réglez l'heure, si vous voulez qu'elle se répète, et attribuez-lui une étiquette Vous pouvez également choisir si vous voulez qu'il joue une tonalité ou joue des médias

Comme les alarmes, vous pouvez définir plusieurs minuteries sur le HomePod et le HomePod mini. Suivez les étapes ci-dessous :

Accédez à l'application Accueil Sélectionnez HomePod ou HomePod mini haut-parleur dans Accessoires favoris Appui long sur l'icône HomePod ou HomePod mini Appuyez sur Nouveau minuteur Réglez la minuterie et attribuez-lui une étiquette

Vous pouvez utiliser le HomePod de la même manière que Siri sur votre téléphone pour contrôler les appareils Homekit dans votre maison, soit en émettant des commandes pour faire quelque chose comme "Hey Siri, allume les lumières" à "Hey Siri, quelle est la température dans la vie pièce?" Toute commande ou tout appareil précédemment configuré avec votre téléphone fonctionnera de la même manière sur le HomePod.

Vous pouvez affiner Siri dans une certaine mesure dans l'application Accueil sur votre iPhone ou iPad bien que le contrôle dont vous disposez soit limité.

Il n'y a pas de bouton physique sur le HomePod pour éteindre Siri comme les appareils Echo , Sonos One et Google Home ou Nest , mais vous pouvez toujours désactiver la fonction si vous craignez que Siri écoute votre conversation. Pour désactiver Siri sur le HomePod et le HomePod mini, vous devez le faire via l'application Home sur votre iPhone.

Accédez à l'application Accueil Sélectionnez l'enceinte HomePod dans Accessoires favoris Appui long sur l'icône HomePod Appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin inférieur droit Faites défiler jusqu'à Siri Désactivez l'écoute de "Hey Siri"

Par défaut, le HomePod et le HomePod mini allument une petite partie de l'écran tactile en haut de l'enceinte lorsque vous dites « Dis Siri ».

Vous pouvez désactiver cette fonction et avoir un bip sonore lorsque vous prononcez la commande afin que vous sachiez quand commencer à parler. Pour activer ou désactiver ces fonctionnalités :

Accédez à l'application Accueil Sélectionnez l'enceinte HomePod dans Accessoires favoris Appui long sur l'icône HomePod Appuyez sur l'icône des paramètres en bas à droite Faites défiler jusqu'à Siri Basculer la lumière lors de l'utilisation de Siri ou le son lors de l'utilisation de Siri

Siri utilisera par défaut la voix de votre territoire ; cependant, vous pouvez le changer si vous avez envie de changer. Siri est disponible en voix masculine et féminine en américain, britannique, australien, indien, irlandais et sud-africain. Pour changer la voix de Siri, procédez comme suit :

Accédez à l'application Accueil Sélectionnez l'enceinte HomePod dans Accessoires favoris Appui long sur l'icône HomePod Appuyez sur le rouage des paramètres dans le coin inférieur droit Faites défiler jusqu'à Siri Appuyez pour changer la voix de Siri

Siri sur HomePod fonctionne de manière transparente avec vos autres appareils Apple, comme vous pouvez l'imaginer. Vous pouvez demander à Siri sur HomePod ou HomePod mini de rechercher sur le Web et les résultats peuvent être envoyés à votre iPhone.

Pour ce faire, dites simplement "Hey Siri, recherchez sur le Web des guides de voyage Yosemite" et pendant que vous avez demandé le HomePod ou le HomePod mini, la recherche sera effectuée sur votre iPhone.