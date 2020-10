Meilleurs trucs et astuces Apple HomePod: et comment mettre à jour HomePod

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Donc, vous avez un HomePod . Génial! Mais en plus de dire "Hé Siri, fais-moi jouer de la musique", le haut-parleur intelligent peut faire beaucoup plus.

Ici, nous avons détaillé une foule de conseils et astuces HomePod pour vous aider à démarrer et vous montrer ce que votre nouveau haut-parleur intelligent Apple peut faire, y compris, si vous en avez un depuis un certain temps, comment vous assurer quil est à jour avec la dernière version. vous obtenez ainsi toutes les dernières fonctionnalités.

La configuration du HomePod est similaire à la configuration dune paire dAirPods ou dApple TV. Vous devez être sur la dernière version diOS et avoir votre appareil iOS à proximité du haut-parleur lorsque vous le faites.

Allumez le HomePod et attendez que la lumière brille sur le dessus Placez votre iPhone ou iPad à proximité du HomePod Appuyez sur Configurer Définissez dans quelle pièce le HomePod sera Choisissez dactiver ou non les demandes personnelles. Il sagit de savoir si vous souhaitez ou non pouvoir dicter des messages texte, ajouter des rappels ou prendre des notes via le haut-parleur intelligent. Acceptez de transférer votre compte iCloud, votre Wi-Fi et dautres paramètres HomeKit vers lenceinte. Dites "Hey Siri, que pouvez-vous faire?" suivi de "Hey Siri, fais jouer de la musique"

Pour mettre à jour votre HomePod vers iOS 14.1 et bénéficier de la fonction Intercom (quand il arrive) qui vous permet denvoyer un message dun HomePod à un autre, expérimentez une intégration plus profonde avec Apple Maps et iPhone, réglez et arrêtez les minuteries et les alarmes de nimporte quel HomePod, continuez à écouter leur podcast avec la prise en charge multi-utilisateurs, et plus encore, vous devez accéder à lapplication Home sur votre iPhone ou iPad.

Ouvrez lapplication Home sur votre iPhone ou iPad Appuyez sur licône Maison dans le coin supérieur gauche Appuyez sur Paramètres daccueil Faites défiler vers le bas et appuyez sur Mise à jour du logiciel Appuyez sur le bouton Mettre à jour (Tout) pour commencer la mise à jour ou faites défiler vers le bas pour voir sil y en a une, puis appuyez sur Jaccepte sur la page Conditions générales

Cela peut être tentant si vous essayez de faire passer le câble à larrière dun buffet ou à travers un trou, mais dans la mesure du possible, il nest pas recommandé de retirer la fiche à larrière du HomePod. Selon les documents de support internes, découverts par MacRumours, il nest pas recommandé de sortir le câble pour faire passer le câble à travers un trou de bureau ou derrière le dos de quelque chose:

"Le HomePod comprend un câble dalimentation intégré qui ne doit pas être retiré. Dans les rares cas où le câble est détaché ou endommagé, nessayez pas de le retirer ou de le rebrancher au HomePod. Si le câble est retiré ou endommagé, des dommages pourraient se sont produits au câble ou aux composants internes du HomePod. "

Procéder avec prudence.

Le HomePod dispose dun accéléromètre qui détecte lorsque le haut-parleur a été déplacé afin quil puisse automatiquement parcourir à nouveau la procédure de configuration du son. Si, pour une raison quelconque, vous nêtes pas satisfait du son créé par votre haut-parleur, prenez le HomePod, soulevez-le en lair et replacez-le là où vous voulez que le haut-parleur aille. Cela devrait forcer automatiquement le haut-parleur à calibrer à nouveau le son - ce qui prend quelques secondes, et le son doit être amélioré. Les chances sont cependant que vous ne devriez jamais avoir à vous soucier de faire cela.

Il existe plusieurs façons de contrôler la lecture de musique sur le HomePod. Soit via les commandes vocales de Siri, via le panneau tactile sur le dessus de lenceinte, soit via lapplication Apple Music sur votre iPhone ou iPad.

Vous pouvez appuyer sur le haut du HomePod pour lire, mettre en pause, sauter une chanson ou régler le volume. Touchez et maintenez le haut pour parler à Siri.

Appuyez une fois pour lire / mettre en pause

Appuyez deux fois pour passer à la piste suivante

Appuyez trois fois pour revenir à la piste précédente

Appuyez de manière prolongée pour accéder à Siri sans dire «Hey Siri»

Appuyez ou maintenez licône plus pour augmenter le volume

Appuyez ou maintenez licône moins pour baisser le volume

Vous pouvez contrôler la lecture de musique de la musique jouée via le HomePod (cest-à-dire pas via AirPlay) en disant simplement "Hey Siri". Voici quelques commandes vocales de base:

Hey Siri, monte le volume

Hey Siri, tourne le volume à 85%

Hey Siri, baisse le volume

Hey Siri, arrête

Hey Siri, joue

Hey Siri, chanson suivante

Hey Siri, avance de 30 secondes

Hey Siri, morceau précédent

Siri prend presque en charge un certain nombre de commandes vocales musicales plus complexes, telles que la demande de genres, dambiances ou dactivités spécifiques.

Les activités comprennent:

Heure du coucher

Rompre

Cardio

Cuisine

Dansant

Dîner

Méditer

Musique de fête

En train détudier

Se réveiller

Les humeurs comprennent:

Affectueux

Bleu

Refroidissement

Animé

Sûr pour les enfants

Apaisant

Se détendre

Optimiste

Chaud

Capricieux

Les genres incluent:

Alternative

brésilien

Chicago Blues

Country Rock

Blues électriques

Pop française

Grunge

Indépendant

Danse

Pop

Roche

Lisse

le jazz

Vous pouvez également être plus précis avec des artistes ou des listes de lecture. Par exemple:

Hey Siri, joue la dernière chanson de Norah Jones

Hey Siri, joue Ed Sheeran

Hey Siri, joue les nominés aux Grammy Awards de cette année

Hey Siri, joue le premier album dAdele

Hey Siri, fais jouer une playlist de Pitchfork

Hey Siri, joue la chanson de Jay-Z avec Justin Timberlake

Une fois que vous jouez un morceau, vous pouvez poser plus de questions à Siri sur ce qui est en train de jouer.

Hey Siri, quelle chanson est-ce?

Hey Siri, quand est-ce que ça a été publié?

Hey Siri, quel est le dernier album de Taylor Swift?

Hey Siri, qui joue de la batterie pour Coldplay?

Vous pouvez voir ce qui joue sur votre HomePod à tout moment en demandant à Siri de vous le dire ou en accédant au HomePod via le Centre de contrôle ou lapplication Apple Music sur votre iPhone ou iPad. Pour ce faire, vous devez être sur le même réseau Wi-Fi.

Via Control Center, procédez comme suit:

Ouvrir le centre de contrôle Appuyez sur la petite icône sans fil en haut du panneau de musique Faites défiler lécran pour voir le nom de votre HomePod. Si vous avez déjà joué de la musique, elle aura la dernière piste que vous avez jouée avec la pochette dalbum qui laccompagne. Appuyez sur le titre de la chanson pour afficher les commandes de lecture Appuyez à nouveau pour ouvrir le contrôle dans lapplication Apple Music

Via lapplication Apple Music aux éléments suivants:

Ouvrez lapp Apple Music Appuyez sur la chanson actuelle ou la chanson précédente que vous jouiez Appuyez sur le logo AirPlay en bas au centre de lécran Faites défiler lécran pour voir le nom de votre HomePod. Si vous avez déjà joué de la musique, elle aura la dernière piste que vous avez jouée avec la pochette dalbum qui laccompagne. Appuyez sur le titre de la chanson pour afficher les commandes de lecture Appuyez à nouveau pour revenir à lapplication Apple Music et choisissez la chanson que vous souhaitez lire.

Vous pouvez définir si vous souhaitez écouter de la musique avec un contenu explicite ou non sur le HomePod. Pratique si vous avez des enfants. Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, vous devez accéder à la page des paramètres du HomePod dans lapplication Accueil sur votre iPhone ou iPad.

Accédez à lapplication Home Sélectionnez lenceinte HomePod dans les accessoires favoris Appuyez longuement sur licône HomePod Appuyez sur Détails Faites défiler jusquà Musique et podcasts Toggle Autoriser le contenu explicite

Apple permet à la musique lue sur le HomePod dinfluencer vos recommandations «Pour vous» et dapparaître sur votre profil. Si vous craignez que dautres membres de votre famille ne perturbent vos recommandations (lisez trop les enfants écoutant Disney ou des groupes de filles), vous pouvez désactiver cette fonctionnalité. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes:

Accédez à lapplication Home Sélectionnez lenceinte HomePod dans les accessoires favoris Appuyez longuement sur licône HomePod Appuyez sur Détails Faites défiler jusquà Musique et podcasts Toggle Utilisation de lhistorique découte

Si vous souhaitez écouter de la musique directement depuis votre appareil ou depuis un autre service comme Spotify ou la radio BBC, vous pouvez lire le contenu AirPlay directement depuis votre iPhone ou iPad vers le HomePod. Pour ce faire, accédez simplement à lapplication à laquelle vous souhaitez jouer, recherchez le logo AirPlay, puis sélectionnez votre HomePod dans la liste des appareils disponibles.

Au-delà des contrôles musicaux, le HomePod a également la possibilité denvoyer des messages, de définir des rappels, de créer des listes et dajouter des notes à laide de votre voix.

Pour activer ou désactiver les demandes personnelles, cest-à-dire envoyer des messages, ajouter à vos rappels ou créer des notes, vous devez accéder à lapplication Accueil.

Ouvrez lapplication Home Appuyez sur licône de la maison en haut à gauche de lécran Appuyez sur votre visage sous "Personnes" Basculez les demandes personnelles en bas sous "Siri sur HomePod"

Pour créer un nouveau message, il vous suffit de dire «Hey Siri, texte…» ou «Hey Siri, WhatsApp…» Dans létat actuel des choses, Siri prend en charge la messagerie texte via iMessage, SMS, WhatsApp, WeChat, Viber, Skype, Linked In et textPlus.

Pour les rappels et les listes, vous pouvez demander à ajouter des éléments ou les compléter en le disant à Siri. Vous dites simplement des choses comme: «Hey Siri, marquez promener le chien du voisin comme étant complet» ou «Hey Siri, ajoutez du brocoli à la liste dépicerie».

HomePod prend en charge la propre application Rappels dApple ainsi que Evernote, Things 3, Remember The Milk, Picniic, Streaks et OmniFocus 2.

Vous pouvez créer ou ajouter des notes via le HomePod en disant des choses comme: "Hey Siri, crée une note Livres à lire" ou "Hey Siri, ajoute des colonnes de feu à mes livres pour lire la note"

Vous pouvez transférer facilement les appels que vous avez lancés ou reçus sur votre HomePod depuis votre iPhone. Lorsque vous êtes en communication ou sur le point daccepter un appel, sélectionnez simplement HomePod parmi les choix audio de lapplication Téléphone de la même manière que vous le feriez avec un casque ou un haut-parleur Bluetooth.

Une fois la configuration terminée, vous pouvez accéder aux paramètres du HomePod via lapplication Home sur votre Apple iPhone ou iPad. Pour vérifier les paramètres, recherchez le HomePod dans vos accessoires préférés et appuyez longuement sur licône.

Vous pouvez définir plusieurs alarmes sonores sur le HomePod. Pour ce faire, suivez ces instructions

Accédez à lapplication Home Sélectionnez lenceinte HomePod dans les accessoires favoris Appuyez longuement sur licône HomePod Appuyez sur les alarmes Appuyez sur + icône en haut à gauche de lécran Réglez lheure, si vous voulez quelle se répète et attribuez-lui une étiquette

Vous pouvez utiliser le HomePod de la même manière que Siri sur votre téléphone pour contrôler les appareils Homekit dans votre maison, soit en émettant des commandes pour faire quelque chose comme «Hey Siri, allume les lumières» ou «Hey Siri, quelle est la température dans le salon chambre?" Toute commande ou appareil précédemment configuré avec votre téléphone fonctionnera de la même manière sur le HomePod.

Vous pouvez affiner Siri dans une certaine mesure dans lapplication Home sur votre iPhone ou iPad, bien que le contrôle dont vous disposez soit limité.

Il ny a pas de bouton physique sur le HomePod pour désactiver Siri comme lEcho, Sonos One et Google Home, mais vous pouvez toujours désactiver la fonction si vous craignez que Siri écoute votre conversation. Pour désactiver Siri sur le HomePod, vous devez le faire via lapplication Home sur votre iPhone.

Accédez à lapplication Home Sélectionnez lenceinte HomePod dans les accessoires favoris Appuyez longuement sur licône HomePod Appuyez sur Détails Faites défiler jusquà Siri Toggle Écouter "Hey Siri"

Par défaut, le HomePod allume une petite partie de lécran tactile sur le dessus du haut-parleur lorsque vous dites "Hey Siri" Vous pouvez désactiver cette option et émettre un bip sonore lorsque vous dites la commande pour savoir quand commencer à parler . Pour activer pour désactiver ces fonctionnalités:

Accédez à lapplication Home Sélectionnez lenceinte HomePod dans les accessoires favoris Appuyez longuement sur licône HomePod Appuyez sur Détails Faites défiler jusquà Siri Activer léclairage lors de lutilisation de Siri ou le son lors de lutilisation de Siri

Siri utilisera par défaut la voix de votre territoire; cependant, vous pouvez le changer si vous avez envie dun changement. Au moment de la rédaction de cet article, Siri est disponible en voix masculine et féminine en américain, britannique et australien. Pour changer la voix de Siri, procédez comme suit:

Accédez à lapplication Home Sélectionnez lenceinte HomePod dans les accessoires favoris Appuyez longuement sur licône HomePod Appuyez sur Détails Faites défiler jusquà Siri Appuyez pour changer Siri Voice en américain, australien ou britannique et féminin ou masculin.

Siri sur HomePod fonctionne de manière transparente avec vos autres appareils Apple, comme vous pouvez limaginer. Dans iOS 14.1, vous pouvez demander à Siri sur HomePod de rechercher sur le Web et les résultats peuvent être envoyés à votre iPhone.

Pour ce faire, dites simplement "Hey Siri, recherchez sur le Web les guides de voyage Yosemite" et pendant que vous avez demandé le HomePod, la recherche sera effectuée sur votre iPhone.

