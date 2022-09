Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé que son enceinte intelligente Echo Studio à 360 degrés recevait un coup de pouce audio - et les propriétaires actuels d'Echo Studio en profiteront également.

La nouvelle technologie de traitement audio spatial améliorera les performances stéréo actuelles, en rapprochant la musique et les bandes sonores de films de l'auditeur avec une clarté, une présence et une largeur améliorées. Elle vise à offrir les performances d'un véritable système stéréo hi-fi, avec une scène sonore plus réaliste et mieux définie, plaçant les voix au centre et les instruments de chaque côté.

Ailleurs, l'extension de la gamme de fréquences se concentre sur l'amélioration de la qualité du son, avec une clarté accrue des moyennes fréquences et des basses plus profondes.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bien entendu, ces améliorations s'ajoutent à la prise en charge existante d'Echo Studio pour Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio, qui permet d'obtenir un son à 360 degrés et de travailler avec des bandes sonores spatiales compatibles.

Les nouveaux acheteurs de l'Echo Studio pourront choisir une nouvelle couleur - une teinte blanche appelée Glacier White - mais Amazon proposera cette mise à jour audio aux propriétaires actuels de l'Echo Studio plus tard dans l'année.

Le nouvel Echo Studio en Glacier White est disponible en précommande dès maintenant au prix de 189,99 £/99,99 $, et sera expédié dans le courant du mois. La version anthracite reste disponible dès maintenant, et la mise à jour sera disponible en même temps.

squirrel_widget_12855901

Les meilleurs haut-parleurs pour les joueurs sur PC 2022 : Tout le son et l'éclairage RVB dont vous avez besoin Par Adrian Willings · 10 Juin 2022 · Si vous n'êtes pas un fan des casques de jeu et que vous souhaitez remplir votre pièce de sons de tirs, de rugissements de moteurs et autres, nous

Écrit par Verity Burns.