Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a dévoilé son nouveau langage de conception pour la gamme de haut-parleurs Echo, y compris à la fois lEcho Dot et lEcho Dot with Clock, il est annoncé dans le cadre de sa présentation matérielle, leur donnant à la fois un nouveau look radical.

Finis les haut-parleurs en forme de rondelle qui sont devenus si populaires, remplacés par un design sphérique qui, à première vue, semble beaucoup plus gros que la génération précédente de haut-parleurs Dot.

Cest un changement assez important, qui apporte également des améliorations à la vitesse et à la précision des réponses dAlexa, grâce à la nouvelle puce AZ1 Neural Edge quAmazon met dans tout son nouveau matériel.

Le haut-parleur a toujours cette bande de lumière bleue de marque au bas de son corps, pour vous donner des indicateurs détat pour Alexa et vous faire savoir quand vous êtes écouté.

Amazon a également mis en lumière la nouvelle édition pour enfants de lEcho Dot, qui propose de nouveaux designs amusants et conviviaux pour sassurer quils ne semblent pas déplacés dans la chambre dun jeune. De plus, de nouvelles fonctionnalités autour des comptes vocaux pour enfants signifient quAlexa sera plus utile que jamais lorsquun enfant lutilise. Cela a été montré avec une belle démo dAlexa aidant un enfant à lire ses devoirs, ce qui semble utile pour les parents occupés.

Tous les modèles Dot seront lancés plus tard cette année, mais peuvent être précommandés maintenant - Echo Dot pour 49,99 $ et Echo Dot avec horloge pour 59,99 $.

Écrit par Max Freeman-Mills.