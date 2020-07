Super Amazon Echo Studio obtient 40 £ de réduction au Royaume-Uni, 30 $ aux États-Unis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le superbe Echo Studio dAmazon offre une réduction de prix importante, ce qui en fait encore plus une bonne affaire pour largent.

Cet accord est la première fois que nous avons une réduction sur Echo Studio, qui a été lancé en novembre dernier. Normalement, nous dirions que le déménagement pourrait être une indication que Echo Studio ne se vend pas bien, mais Amazon remet régulièrement ses appareils, donc cest un peu un saut pour le dire.

Bien que disponible uniquement dans une teinte anthracite, Echo Studio est une unité puissante - il dispose de cinq haut-parleurs directionnels intégrés et dune puissance de 330 W, composé de trois haut-parleurs de milieu de gamme de 2 pouces, dun tweeter de 1 pouce, dun 5,25 intégré. haut-parleur de basses pouces et un port de basse pour maximiser le flux dair et la sortie des basses.

Il existe également un DAC 24 bits et il prend en charge Dolby Atmos Music et Sony 360 Reality Audio. Vous pouvez également connecter des appareils Fire TV compatibles 4K pour Atmos, Dolby Audio 5.1 et la prise en charge de laudio stéréo.

Le HomePod, plus beau dApple, a récemment été réduit à moins de 200 $ / 300 £, ce qui aurait également pu inciter Amazon à réduire le Echo Studio.

Écrit par Dan Grabham.