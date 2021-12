Trucs et astuces Amazon Echo Show : maîtrisez Alexa sur un écran tactile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous venez d'acheter un Echo Show et que vous voulez savoir comment en tirer le meilleur parti, ne cherchez pas plus loin - voici nos meilleurs conseils.

Il existe un certain nombre d'options différentes, de l'Echo Show 15, le plus grand, à l'Echo Show 5, le plus petit.

Cela peut être évident, mais nous devons commencer quelque part : pour commencer avec Echo Show, placez-le dans un emplacement central, que ce soit votre comptoir de cuisine, votre salon, votre table de chevet ou n'importe où, puis branchez l'adaptateur secteur inclus dans puis dans une prise de courant, et suivez les invites à l'écran qui apparaissent pour sélectionner une langue, connectez-vous à votre Wi-Fi et connectez-vous à votre compte Amazon.

Vous avez besoin de l'application gratuite Alexa pour gérer votre Echo Show et les options de fonctionnalités. Pour télécharger l'application Alexa, accédez à l'App Store sur votre appareil mobile et recherchez « l'application Alexa » (ou vous pouvez utiliser les liens ci-dessous). Si vous n'avez pas d'appareil mobile, vous pouvez accéder à ce site Amazon Alexa à partir des navigateurs Safari, Chrome, Firefox, Microsoft Edge ou Internet Explorer pour gérer votre Echo Show.

Vous pouvez naviguer dans Echo Show en utilisant à la fois votre voix et l'écran tactile. Voici comment:

Accédez à l'écran d'accueil : dites : « Alexa, rentre à la maison ». Vous pouvez également balayer vers le bas depuis le haut de l'écran Echo Show et sélectionner Accueil. Cela fonctionne également sur Fire TV, par coïncidence.

dites : « Alexa, rentre à la maison ». Vous pouvez également balayer vers le bas depuis le haut de l'écran Echo Show et sélectionner Accueil. Cela fonctionne également sur Fire TV, par coïncidence. Voir les paramètres disponibles : dites « Alexa, accédez aux paramètres ». Vous pouvez également faire glisser votre doigt depuis le haut de l'écran Echo Show et sélectionner Paramètres.

dites « Alexa, accédez aux paramètres ». Vous pouvez également faire glisser votre doigt depuis le haut de l'écran Echo Show et sélectionner Paramètres. Faites défiler une liste : dites : « Alexa, faites défiler vers le haut/bas. » Vous pouvez également balayer l'écran dans différentes directions (gauche, droite, haut et bas).

dites : « Alexa, faites défiler vers le haut/bas. » Vous pouvez également balayer l'écran dans différentes directions (gauche, droite, haut et bas). Lecture multimédia : dites « Alexa, pause » ou « suivant », « précédent », « revenir en arrière » et « rembobiner » ou « avancer [x heures, minutes ou secondes] ».

Le bord de l'écran de votre Echo Show s'illuminera de différentes couleurs comme indicateur visuel. Voici la signification de ces couleurs :

Bleu : une barre bleue apparaît à l'écran pour indiquer qu'Alexa traite votre demande.

une barre bleue apparaît à l'écran pour indiquer qu'Alexa traite votre demande. Rouge : une barre rouge apparaît lorsque le microphone de votre appareil est désactivé.

une barre rouge apparaît lorsque le microphone de votre appareil est désactivé. Orange : une barre orange apparaît lorsque votre appareil rencontre des problèmes de connectivité.

une barre orange apparaît lorsque votre appareil rencontre des problèmes de connectivité. Violet : une barre violette apparaît lorsque Ne pas déranger est activé.

Lorsque vous souhaitez communiquer avec votre émission Echo, dites simplement "Alexa", suivi d'une commande. Mais vous pouvez remplacer ce "mot de veille" par Echo, Amazon ou Computer, si vous préférez. Dites simplement « Alexa, accédez aux paramètres » ou balayez vers le bas depuis le haut de l'écran Echo Show et sélectionnez Paramètres. Ensuite, appuyez sur Options de l'appareil > Mot de réveil > et sélectionnez le mot de réveil que vous souhaitez utiliser à la place. Ou vous pouvez le faire dans l'application Alexa.

Les compétences sont des fonctionnalités vocales qui améliorent les fonctionnalités de votre appareil Alexa. Ceux-ci peuvent être intégrés ou proposés par des développeurs tiers. L'activation des compétences Alexa sur les appareils Alexa était autrefois compliquée, mais Amazon a récemment rationalisé ce processus. Tout ce que vous avez à faire est de dire : « Alexa, activez la compétence [nom de la compétence] ». Accédez à la boutique Alexa Skills sur le site Web d'Amazon pour parcourir les compétences disponibles.

Pour afficher et gérer vos compétences, vous devrez utiliser l'application Alexa. Allez dans le menu et sélectionnez Compétences et jeux, puis sélectionnez Vos compétences (en haut).

Le flux sur l'écran d'accueil d'Echo Show contient plusieurs cartes d'accueil qui tournent automatiquement. Mais vous pouvez mettre à jour quelles cartes apparaissent ou n'apparaissent pas. Dites simplement « Alexa, accédez aux paramètres » ou balayez vers le bas depuis le haut de l'écran Echo Show et sélectionnez Paramètres. À partir de là, sélectionnez Accueil et horloge, puis sélectionnez Contenu de la maison et basculez le commutateur à côté du nom de la carte. simples.

Oui, vous pouvez éteindre l'écran de votre Echo Show. Ceci est utile si quelqu'un entre soudainement dans la pièce et que vous ne voulez pas qu'il voie ce que vous étiez en train de regarder ou de faire. Dites simplement : "Alexa, éteint l'écran." Pour rallumer l'écran, appuyez dessus ou utilisez le mot d'activation de votre appareil (qui, par défaut, est "Alexa"). Vous pouvez également éteindre complètement votre Echo Show en appuyant sur le bouton muet pendant quelques secondes.

L'écran de l'Echo Show s'assombrit automatiquement et revient à l'affichage de l'horloge uniquement lorsque vous ne l'avez pas touché depuis un moment (à moins que vous ne regardiez quelque chose, comme une bande-annonce sur YouTube ou un film de Prime Video). Mais vous pouvez également forcer l'écran à s'assombrir à tout moment. Il y a un gradateur manuel sur le menu principal du Show ; balayez simplement du haut vers le bas de l'écran et appuyez sur Luminosité pour y accéder. Ou vous pouvez le laisser sur la luminosité automatique.

Vous pouvez demander à votre Echo Show de créer une note collante pour vous rappeler des choses. Dites simplement « Alexa, nouveau Sticky » et vous pourrez dicter une nouvelle note. Vous devrez l'enregistrer, mais ces notes sont synchronisées sur vos appareils Echo Show, vous pouvez donc voir les notes à d'autres endroits. Les petits appareils Echo Show ne les afficheront pas tout le temps, mais l'Echo Show 15 autorisera une note collante en tant que widget afin qu'elle soit toujours visible à l'écran.

Alexa peut identifier les personnes par des profils vocaux, afin que différents utilisateurs puissent obtenir des informations pertinentes pour eux au sein d'un foyer. Vous pouvez tout savoir sur la configuration des profils vocaux Alexa ici . Sur l'Echo Show 15, vous pouvez également utiliser Visual ID, afin que le Show 15 puisse vous reconnaître et vous montrer des informations qui vous concernent. Vous serez guidé dans sa configuration lorsque vous configurerez votre Echo Show 15.

Avec la messagerie et les appels Alexa, vous pouvez passer un appel vidéo à n'importe quel propriétaire d'Echo Show (et en recevoir un également) ; tout ce que vous avez à faire est de dire : « Alexa, appelle [nom du contact] ». Cependant, le contact devra être répertorié sous l'écran Contact de l'application Alexa. Cliquez ici pour en savoir plus sur la configuration de cette fonctionnalité. Pour basculer l'aspect vidéo, dites « Vidéo [désactivé / activé] » ou appuyez sur le bouton marche/arrêt sur votre écran.

En désactivant la vidéo, vous passez essentiellement un appel vocal avec l'autre utilisateur d'Echo. Désormais, lorsque vous recevez un appel vidéo/vocal, votre Echo Show sonnera une alarme et s'allumera en vert. Vous pouvez répondre ou ignorer n'importe quel appel en disant « Répondre » ou « Ignorer » ou en appuyant sur le bouton Ignorer de l'application Alexa. Pour mettre fin à votre appel, dites simplement « Raccrochez ». Vous pouvez également appuyer sur le bouton de fin de l'application Alexa.

Vous pouvez également utiliser Skype sur Echo Show. Dans l'application Alexa, accédez à Paramètres > Communication > Skype pour lier vos comptes. Connectez-vous ensuite en utilisant le même compte Microsoft que vous utilisez sur Skype.

Vous pouvez utiliser votre Echo (ou d'autres appareils Echo) pour passer des appels de réseau mobile avec des réseaux compatibles. Comme ci-dessus, accédez à Communication et vous verrez les options de connexion. Cela vous permettra de passer des appels en utilisant des services partenaires, tels que AT&T, Verizon, EE ou Vodafone.

Drop In vous permet de vous connecter instantanément avec d'autres utilisateurs d'Echo Show. Vous pouvez activer Drop In via l'application Alexa et accorder l'autorisation aux personnes de votre carnet d'adresses. (Allez à la page d'aide d'Amazon pour plus d'informations sur l'octroi d'une autorisation.) Pour Drop In, dites « Drop In on [contact name] », ou, à partir de l'écran Conversation dans l'application Alexa, sélectionnez la barre Drop In puis choisissez le contact sur lequel vous souhaitez vous rendre.

Lorsque quelqu'un vous surprend, la barre lumineuse de votre Echo Show clignote en vert. La personne pourra se connecter automatiquement et pourra entendre tout ce qui se trouve à portée de votre appareil. Pendant ce temps, vous verrez une vidéo en verre dépoli qui passe à une vidéo claire peu de temps après la connexion. Le but est de vous donner le temps de vous préparer à l'appel afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu.

Utilisez la fonction Ne pas déranger d'Echo Show pour empêcher Alexa de vous alerter sur les appels et les messages entrants. Pour activer le mode Ne pas déranger, dites : "Alexa, ne me dérange pas". Pour désactiver la fonction, dites « Désactiver Ne pas déranger » ou vous pouvez appuyer sur le bouton Ne pas déranger sur l'écran de votre Echo Show. Vous pouvez également programmer Ne pas déranger pour une heure spécifique via l'application Alexa (sous paramètres) .

Vous pouvez obtenir instantanément de l'aide avec votre Echo Show en glissant du côté droit, où vous pourrez accéder à une gamme de cartes.

L'Echo Show est idéal pour gérer votre maison intelligente. Si vous ne souhaitez pas utiliser la voix, balayez du haut vers le bas et appuyez sur Smart Home. Cela ouvrira le tableau de bord de votre maison intelligente, affichant les appareils, les groupes et les pièces récents. Ici, vous pouvez appuyer pour activer ou désactiver, ou appuyer pour apporter d'autres modifications.

Si vous avez une maison intelligente, les routines peuvent être très utiles pour vous permettre de connecter une gamme d'appareils et de les gérer. Balayez du haut vers le bas et appuyez sur Routines. Vous pouvez alors voir une liste de routines et vous pouvez les désactiver si vous ne voulez pas qu'elles soient actives. Pour configurer les routines, vous devrez utiliser l'application Alexa.

Vous pouvez regarder des films ou des émissions de télévision sur Echo Show - et pas seulement depuis Amazon Prime Video (inclus avec votre abonnement Prime payant), ainsi que la programmation de vos abonnements actifs aux chaînes Amazon (comme Showtime, HBO et Starz), mais aussi Netflix .

Demandez simplement à Alexa de vous montrer des films ou des émissions de télévision par titre, genre, etc. Une fois la lecture de votre vidéo commencée, vous pouvez utiliser votre voix pour contrôler la lecture de la vidéo.

Vous voulez regarder instantanément une nouvelle bande-annonce de film ? Dites simplement « Alexa, montre-moi la bande-annonce du film [titre du film] », et si la bande-annonce est disponible, la lecture commencera immédiatement.

Votre Echo Show est compatible Bluetooth, vous pouvez donc diffuser des services populaires, qu'il s'agisse d'iTunes ou de Google Play Music, à partir d'un appareil mobile. Dites simplement : « Alexa, associez mon téléphone ». Ensuite, ouvrez le menu des paramètres Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez votre Echo Show. Alexa vous dira si la connexion est réussie. Si c'est le cas, vous serez libre de diffuser l'audio de votre appareil mobile vers Echo Show.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour lire de la musique sur plusieurs appareils compatibles Alexa dans votre maison (y compris Echo Show) en même temps. Vous pouvez aller ici pour apprendre à configurer la musique multi-pièces. Mais, en un mot, suivez simplement ces étapes:

Sélectionnez Appareils dans l'application Alexa. Appuyez sur l'icône + en haut à droite. Sélectionnez Combiner les haut-parleurs. Appuyez sur Musique multi-pièces. Sélectionnez les appareils Echo que vous voulez dans le groupe. Appuyez sur Suivant. L'application Alexa confirmera qu'elle a créé votre groupe. Une fois activé, dites : « Play [chanson ou artiste] [nom du groupe d'appareils Echo] ».

Vous pouvez modifier la sortie sonore de votre Echo Show, notamment en augmentant les graves, les médiums ou les aigus. Dites simplement "Alexa monte les basses".

L'Echo Show dispose d'un lecteur d'écran VoiceView qui lit à haute voix les éléments que vous touchez à l'écran. Selon Amazon, lorsqu'il est activé, vous pouvez utiliser des gestes pour naviguer et interagir avec votre Echo Show, et VoiceView décrira les actions que vous effectuez à l'écran. Il s'agit d'une fonction d'accessibilité que les personnes handicapées pourraient trouver utile. Cliquez ici pour plus d'informations sur la façon de le configurer et de le gérer.

Il s'agit d'une autre fonctionnalité d'accessibilité. Lorsqu'elle est activée, la loupe d'écran vous permet d'agrandir les éléments sur votre écran pour améliorer la lisibilité. Pour activer la loupe d'écran, dites « Alexa, accédez aux paramètres » ou balayez vers le bas depuis le haut de l'écran Echo Show et sélectionnez Paramètres. À partir de là, sélectionnez Accessibilité et appuyez sur Loupe d'écran. Allez ici pour plus de conseils sur la façon d'utiliser correctement la fonctionnalité.

Sur votre Echo Show, vous pouvez activer le sous-titrage pour les vidéos et les bandes-annonces prises en charge. Pour activer les sous-titres codés, dites « Alexa, accédez aux paramètres » ou balayez l'écran vers le bas et sélectionnez Paramètres. À partir de là, sélectionnez Accessibilité et appuyez sur Sous-titrage. Cliquez ici pour plus d'informations sur la façon de modifier vos préférences de sous-titrage codé, telles que leur apparence.

Show and Tell est une fonctionnalité Alexa conçue pour aider les personnes aveugles et malvoyantes. Il utilise la caméra de l'Echo Show pour aider à identifier les articles d'épicerie courants.

Vous pouvez simplement dire à votre Echo Show "Alexa, qu'est-ce que je tiens?" ou "Alexa, qu'est-ce que j'ai dans la main ?" commencer. L'idée est que cela aidera à identifier les éléments difficiles à distinguer au toucher, tels que les aliments en conserve ou en boîte. La fonctionnalité fait partie du Hub d'accessibilité Alexa .

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Echo Show, redémarrez-le pour voir si cela résout les problèmes - hé, on ne sait jamais. Débranchez simplement l'adaptateur secteur à l'arrière de l'appareil ou de la prise murale, puis rebranchez-le. Vous pouvez également le réinitialiser aux paramètres d'usine. Dites « Alexa, accédez aux paramètres » ou balayez vers le bas depuis le haut de l'écran Echo Show et sélectionnez Paramètres.

À partir de là, sélectionnez Options de l'appareil et appuyez sur Réinitialiser aux paramètres d'usine. Gardez à l'esprit que cela supprimera toutes vos informations personnelles et effacera tous vos paramètres sur Echo Show. Et une fois l'appareil réinitialisé, il commence le processus de configuration, que nous avons détaillé ci-dessus.