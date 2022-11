Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La marque hi-fi Bluesound a lancé sa nouvelle enceinte Pulse M, et elle semble avoir le Sonos One - ou peut-être même l'Amazon Echo Studio - dans sa ligne de mire.

La Pulse M renforce la gamme d'enceintes multi-pièces sans fil de la société et présente le design Omni-Hybrid de la marque, qui utilise des haut-parleurs inclinés et orientés vers le haut pour offrir une scène sonore à 360°.

Il s'agit d'un woofer de 13 cm (5,25 pouces) et de deux tweeters de 2 cm (0,75 pouce), montés et décalés à 45 degrés l'un de l'autre. Un réflecteur acoustique conçu sur mesure est placé au-dessus du woofer pour diffuser les artefacts sonores indésirables tout en dirigeant les hautes fréquences du haut-parleur vers l'extérieur de l'enceinte.

C'est la première fois que nous voyons ce design elliptique et massif de la marque, et c'est un ajout bienvenu pour compléter certains de ses designs plus fonctionnels. Elle mesure 20 cm x 17 cm x 15 cm, ce qui n'est pas très éloigné de l'Amazon Echo Studio en termes de taille, est dotée d'une grille en tissu acoustiquement transparent sur la moitié de son corps et offre une poignée de commandes de lecture à accès rapide sur un écran tactile à détection de proximité, notamment des commandes de volume et cinq préréglages programmables.

Ce n'est pas non plus une tapisserie. Il est capable de produire jusqu'à 80 watts de puissance système via son amplificateur intelligent DSP, qui surveille la sortie sonore en temps réel et l'ajuste automatiquement pour obtenir les meilleurs résultats en termes de plage dynamique et de distorsion.

La prise en charge de la musique haute résolution est la carte de visite de la société. La musique peut être écoutée via une gamme complète de connexions physiques et sans fil, notamment Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, Bluetooth HD aptX bidirectionnel, USB-A, double entrée analogique/numérique de 3,5 mm ou prise casque de 3,5 mm. Le système prend également en charge la commande vocale avec Apple Siri, Amazon Alexa ou Google Assistant, et permet d'accéder à plus de 20 services musicaux intégrés en natif et à des milliers de stations de radio Internet via l'application BluOS Controller de la société.

Le Pulse M peut être associé à un autre Pulse M pour une lecture stéréo parfaitement équilibrée, relié à d'autres enceintes Bluesound dans une configuration multi-pièces ou groupé avec une barre de son Bluesound pour fonctionner comme des surrounds arrière pour une expérience de film et de jeu plus immersive.

Le Pulse M est disponible dès maintenant en noir satiné ou en blanc et coûtera 449 £/449 $/549 €.

Écrit par Verity Burns.