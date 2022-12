Fred Perry x Pro-Ject Record Deck met le style dans le stylet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La marque audio Pro-Ject s'est associée à la marque de mode britannique Fred Perry pour une gamme d'éditions spéciales de platines vinyles aux couleurs classiques.

Fred Perry est surtout connu pour ses vêtements Mod et Heritage. Elle est synonyme de la scène musicale britannique depuis plusieurs décennies, et une platine de marque semble donc tout à fait appropriée.

La platine Fred Perry x Pro-Ject Record Deck se décline en trois couleurs, que tous les fans de chemises Fred Perry connaissent et aiment déjà. Vous pouvez l'obtenir en noir et champagne, marron, blanc et glace, et blanc, glace et marine.

Le tapis du plateau en acrylique est également orné de l'emblématique couronne de laurier de Fred Perry, que l'on retrouve sur le devant de ses vêtements.

La platine elle-même est basée sur deux modèles Pro-ject - l'Essential III et le Debut Carbon EVO. Elle est équipée d'un préamplificateur phono réglable intégré, d'un bras de lecture en aluminium préréglé et d'une cartouche Ortofon OM 10 préinstallée. Le stylet est un diamant elliptique,

Naturellement, il peut faire tourner des disques à 33 ou 45 tours par minute, en utilisant une courroie de transmission externe. Il y a également un couvercle en plastique transparent pour protéger la platine de la poussière.

Vous pouvez commander la platine Fred Perry x Pro-Ject Record Deck sur le site Web de Fred Perry dès maintenant au prix de 450 £. Elle sera bientôt disponible dans d'autres régions, notamment aux États-Unis, au prix de 610 $.

Écrit par Rik Henderson.