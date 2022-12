La Devialet Dione Opéra de Paris est une barre de son très spéciale

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une bonne barre de son ne se contente pas d'offrir un son exceptionnel, elle est aussi très élégante. Il est indéniable que la Devialet Dione Opéra de Paris répond à ce dernier point.

Si le nom vous dit quelque chose, c'est que nous avons déjà examiné la version noire, désormais ennuyeuse, de l'enceinte Devialet Dione. Nous avions déjà trouvé qu'elle était belle grâce à son esthétique ultra-propre et que ses performances puissantes permettaient de passer un bon moment, notamment en regardant des films.

Aujourd'hui, elle est plus belle que jamais. Les caractéristiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un seul port HDMI avec eARC et la connectivité sans fil se présente sous la forme de Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 et Spotify Connect. Et bien qu'il n'y ait pas de télécommande dans la boîte, vous disposez d'une application à utiliser.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quant à l'apparence, le principal point d'intérêt est une plaque centrale en or lunaire 22 carats, apparemment "inspirée par les intérieurs dorés de l'Opéra Garnier de Paris". Ça sonne bien. C'est encore mieux !

Mais comme vous pouvez vous en douter, ce genre de chose ne fait pas une barre de son bon marché. Le prix demandé de £1990 était déjà un peu trop élevé pour la plupart des gens. Le nouveau prix de 2 400 £ / 2 900 $ ne va donc pas inciter trop de gens à plonger dans leur portefeuille. Sauf peut-être pour les cacher.

C'est dommage, car cette plaque centrale est vraiment superbe et le tweeter sphérique également central est vraiment un point de discussion. Mais à ce prix, vous pourriez probablement vous contenter de parler de l'argent qui se trouve encore sur votre compte en banque.

Écrit par Oliver Haslam.