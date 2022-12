EE Pocket-lint Awards 2022 : Conférencier de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le marché des enceintes est toujours l'un des espaces les plus concurrentiels que nous évaluons pour nos prix annuels, et cela a été le cas l'année dernière.

De grands noms ont sorti des enceintes nouvelles et améliorées, avec un niveau moyen de qualité sonore de plus en plus élevé au fil du temps.

Cependant, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, et après que nos juges aient eu leur mot à dire, nous nous sommes retrouvés avec notre enceinte de l'année pour les EE Pocket-lint Awards 2022.

Meilleure enceinte : Audio Pro C10 MkII

Le pedigree d'Audio Pro ne fait que s'accroître avec le temps - sa maîtrise de l'audio est inscrite dans son nom, mais le récent rafraîchissement de ses enceintes principales montre qu'elle comprend également ce que les gens attendent de leur technologie en matière de connectivité.

L'arrivée d'Apple AirPlay 2 et de Spotify Connect à la fête signifie que le son franchement génial que vous obtenez de la C10 MkII est incroyablement, trivialement facile à configurer.

C'est une combinaison gagnante cette année, et c'est seulement ajouté par les belles notes de conception qui rendent la plupart des haut-parleurs d'Audio Pro si de bon goût et carrément classe.

Hautement recommandé : Sonos Five

Une autre centrale de connectivité, Sonos reste l'un des meilleurs choix pour quiconque souhaite installer un nouveau système audio multi-pièces dans sa maison. Le Five est un haut-parleur unitaire, mais conçu avec soin pour être agréable à l'œil, et le son qu'il délivre dans la pièce est absolument superbe.

Les meilleurs parmi les autres

Il n'y a pas eu que deux bonnes enceintes cette année - nous en avons testé plusieurs qui nous ont laissé des impressions extrêmement positives. Ultimate Ears a mis à jour la Wonderboom de manière très efficace avec la petite mais puissante Wonderboom 3. La JBL Flip 6 est l'une des meilleures enceintes portables et extérieures de ces derniers temps. Devialet a créé une enceinte qui sonne bien mais qui ne ressemble à rien d'autre sur le marché, la Mania. Enfin, Marshall a continué à produire de superbes enceintes au look rétro et nous avons vraiment apprécié la petite puissance de l'Emberton II.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 mois précédents. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Chris Hall.