(Pocket-lint) - Devialet a annoncé son premier haut-parleur intelligent portable, le Devialet Mania, qui cherche à apporter le savoir-faire de la marque en matière de conception et d'ingénierie à une empreinte beaucoup plus petite.

Avec un design sphérique compact qui ne mesure que 170 mm de haut, le Devialet Mania est capable de diffuser du son sur 360°. Cependant, un calibrage stéréo actif exclusif permet à ce son de s'adapter à l'environnement du Mania, garantissant ainsi un son optimal à tout moment.

Pour ce faire, elle utilise quatre microphones et un système d'apprentissage automatique intégré, qui aident l'enceinte à comprendre exactement d'où elle émet. Placez-la au milieu de la pièce et ses haut-parleurs inclinés savent qu'ils sont libres de diffuser le son à 360°, mais placez-la contre un mur et les haut-parleurs à l'arrière s'adapteront pour renforcer les haut-parleurs à l'avant.

Il n'y a pas non plus de mode de calibrage à passer à chaque fois que vous changez de position, cela se fait automatiquement dans les secondes qui suivent le déplacement de l'enceinte.

Au cœur de la Mania se trouvent quatre haut-parleurs à large bande, situés sous son extérieur en tissu, ainsi que deux caissons de basses exposés dans la configuration push-push caractéristique de la marque - comme sur l'enceinte Phantom - à l'avant et à l'arrière. Le résultat est une enceinte compacte qui peut délivrer des fréquences allant de 30 Hz à 20 000 Hz.

Ses qualités hi-fi ne s'arrêtent pas là. Bien sûr, le streaming sans fil est pris en charge par les technologies Bluetooth 5.0, Airplay 2 et Spotify Connect, mais il y a aussi le Wi-Fi à bord, ce qui signifie que vous pouvez diffuser de la musique en haute résolution jusqu'à 24 bits/192 kHz via le Mania.

Le Mania intègre également la commande vocale Amazon Alexa, une résistance à l'eau IPX4 et jusqu'à dix heures d'autonomie, avec une poignée intégrée très pratique pour le déplacer. Un dock de charge est disponible séparément (69 £/100 $), mais sinon, il peut être chargé avec une simple connexion USB-C.

Le Devialet Mania rejoint la gamme premium de l'entreprise à un prix tout aussi premium. Il est disponible en noir ou en gris au prix de 690 £/790 $, et l'édition Paris Opéra, ornée d'or jaune 24 carats, coûte 890 £/990 $.

Écrit par Verity Burns.