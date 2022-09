Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les cinquante ans d'existence de l'industrie de la haute fidélité méritent d'être célébrés, et Monitor Audio les marque avec une toute nouvelle gamme d'enceintes phares qui fait tout pour la qualité sonore et tout pour le prix.

La Platinum Series 3G est l'aboutissement de cinq décennies d'expertise et une célébration sans complexe de ce qui peut être fait lorsque l'on se concentre sur la performance et que l'on jette les préoccupations budgétaires par la fenêtre.

La gamme comprend quatre enceintes, qui conviendront aux installations de home cinéma stéréo et multicanal. Les enceintes sur pied Platinum 100 3G démarrent à £4 500/€5 500/$6 000 la paire, suivies des enceintes colonnes moyennes Platinum 200 3G (£9 000/€11 000/$12 000), de l'enceinte centrale Platinum 250 3G (£3 500/€4 750/$5 250) et de l'enceinte colonne phare Platinum 300 3G (£11 500/€14 000/$15 500).

Il s'agit de la première gamme à intégrer officiellement le nouveau tweeter MPD III de la société (le transducteur haute fréquence à membrane microplissée de troisième génération, si vous voulez bien), qui a été dévoilé au début de l'année dans le cadre de l'impressionnant prototype Concept 50 de la société. Il vise à réduire la distorsion (la plus faible de l'histoire de Monitor Audio, n'est-ce pas ?) et à aplanir la réponse en fréquence, tout en améliorant la scène sonore et la sensibilité. Le résultat est promis à un son plus large, plus clair et plus cohérent.

Bien sûr, ce n'est pas tout. Les transitions entre les gammes de fréquences sont également plus fluides grâce à des haut-parleurs de milieu de gamme améliorés, une technologie de cône plus solide pour des performances plus précises sous pression et des crossovers affinés pour un son plus contrôlé sur l'ensemble du spectre, sans oublier les tout nouveaux caissons qui garantissent que les vibrations sont stoppées net. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un équipement impressionnant - et à ce prix, on peut l'espérer.

La gamme complète de la série Platinum 3G sera disponible en décembre, et sera proposée en noir piano, ébène piano et blanc satiné pur.

Écrit par Verity Burns.