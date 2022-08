Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le fabricant de haut-parleurs soucieux de l'environnement, House of Marley, a lancé une nouvelle famille de haut-parleurs Bluetooth pour étoffer sa gamme étendue.

La nouvelle gamme d'enceintes Bluetooth présente une finition en bambou naturel et un extérieur en tissu fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées.

Toutes les enceintes de la gamme peuvent être jumelées pour créer un son stéréo plus immersif.

Au milieu de la gamme se trouve le Get Together 2, une enceinte Bluetooth 5.0 portable de taille moyenne dotée d'une puissance de 40 watts.

Une combinaison de haut-parleurs à large bande et de doubles tweeters promet de fournir "des détails riches et vibrants de vos morceaux préférés".

Elle vous offre 20 heures de lecture par charge et, une fois la charge épuisée, elle dispose de capacités de recharge rapide pour la remettre à niveau en un clin d'œil.

Larésistance à la poussière et à l'eau (IP65) signifie qu'il sera parfait pour jouer à la plage ou au bord de la piscine.

Le modèle suivant est le Get Together 2 Mini, qui offre un grand nombre des mêmes fonctions, mais dans un emballage plus petit et plus portable.

Il dispose toujours de deux haut-parleurs large bande à l'avant, mais les haut-parleurs d'aigus sont remplacés par des radiateurs passifs doubles pour fournir le grondement dont les fans de reggae ont besoin.

L'autonomie du petit modèle est un peu plus faible, avec 15 heures par charge, mais il bénéficie également de capacités de charge rapide.

Enfin, la marque prévoit de lancer une troisième enceinte, la Get Together 2 XL, dans le courant de l'année.

Le modèle XL sera doté de woofers de 4 pouces et de tweeters de 1 pouce pour un son encore plus puissant.

Les enceintes Get Together 2 et Mini sont disponibles dès aujourd'hui en ligne, et seront bientôt disponibles dans les magasins, notamment chez HMV. Les prix sont les suivants :

Get Together 2 : £249.99

Get Together 2 Mini : £149.99

Get Together 2 XL : £399.99

Écrit par Luke Baker.