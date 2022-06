Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque autrichienne Pro-Ject Audio Systems a collaboré avec le groupe de métal légendaire Metallica pour une platine vinyle en édition limitée destinée aux amateurs de rock.

La platine Metallica Limited Edition est façonnée autour du logo du groupe et finie en miroir pour un effet réfléchissant. Le plateau est en verre pour parfaire l'esthétique.

Un sous-plateau en aluminium taillé en diamant est également présent, le même matériau étant utilisé pour la base et le roulement du bras de lecture en forme de S de 8,6 pouces. Il est équipé d'une cartouche Pick it S2 C pré-réglée et exclusive et d'une tête SME.

La platine est également équipée de connecteurs RCA plaqués or et de pieds métalliques réglables en hauteur.

Son entraînement par courroie de précision est couplé à un contrôle de vitesse électronique capable de fonctionner à 33 et 45 tours/minute, bien qu'une deuxième courroie soit incluse pour les disques 78 tours/minute.

La force de suivi et l'anti-patinage sont entièrement réglables.

L'ensemble de la platine mesure 430 x 120 x 430 mm et pèse 4,5 kg.

"Lorsque vous écoutez des vinyles sur cette platine, rien d'autre ne compte ", a déclaré Pro-Ject dans un communiqué (en référence au classique de Metallica de 1992).

Le prix de la platine Metallica Limited Edition sera de 1 149 £ lorsqu'elle arrivera en août 2022.

Les platines Pro-Ject Audio Systems sont disponibles chez Henley Audio au Royaume-Uni. Vous pouvez consulter la gamme des différentes platines et produits sur son site web.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 1 Juin 2022

Écrit par Rik Henderson.