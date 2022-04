Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Audio Pro a annoncé une version mise à jour de l'enceinte multi-pièces C5, avec une acoustique améliorée et un support multi-pièces.

La C5 MkII arrive avec les mêmes modifications que le modèle C10 MkII des spécialistes suédois de l'audio en 2021, ajoutant AirPlay 2 et les capacités Google Cast pour aider à améliorer ses capacités en tant qu'enceinte intelligente.

L'appareil est disponible en noir, blanc ou gris, et conserve à peu près le même design que le C5 original. Le panneau de commande en aluminium se trouve toujours sur le dessus, avec une coque texturée et une poignée en cuir. Le panneau de commande a été légèrement modifié : il comporte désormais deux boutons de présélection, qui permettent aux utilisateurs d'accéder plus facilement à leur liste de lecture ou à leur station de radio préférée, sans avoir à passer par leur téléphone.

Si vous souhaitez synchroniser l'appareil avec votre téléphone, vous n'avez pas seulement à votre disposition le support de Google Cast ou AirPlay 2. Le C5 MkII, comme vous pouvez vous y attendre, peut également se connecter via Spotify Connect et Bluetooth, bien qu'il ne soit pas en mesure d'offrir le support complet de l'assistant Alexa qu'offre le modèle C5A.

Audio Pro note également que le C5 MkII offrira une meilleure acoustique que son prédécesseur, mais on ne sait pas encore exactement quels changements ont été apportés à la disposition des haut-parleurs ou à la matrice.

Lorsque nous avons testé le C10 MkII, nous avons remarqué que le modèle amélioré offrait un peu plus de basses que les anciens modèles. Il reste à voir s'il en est de même pour le C5 MkII, mais nous sommes impatients de le tester dans toute la maison, ce qui devrait être plus facile que pour le C10 grâce à cette poignée bien pensée.

Pour ceux qui souhaitent ajouter le C5 MkII à leur installation multi-pièces, il sera vendu au détail au prix de 350 $ / 300 £ / 350 €.

Écrit par Conor Allison.