Devialet Dione veut être la barre de son monobloc ultime

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Devialet a annoncé une barre de son haut de gamme, visant à offrir la meilleure expérience que vous obtiendrez d'une unité tout-en-un.

Il n'y a pas de caisson de basses séparé, il n'y a pas d'option pour retirer les haut-parleurs ou utiliser des satellites pour le son surround, à la place, il est conçu pour offrir un son sublime tout en ayant fière allure lorsqu'il est assis sous votre téléviseur .

Avoir l'air bien fait partie du package - surtout compte tenu du prix demandé de 1990 £ de Dione - l'objectif principal étant la sphère au centre de la barre.

Il s'agit en fait du canal central et il peut être tourné, ce qui signifie que vous pouvez modifier l'orientation du pilote central selon que le Dione est monté à plat sur un meuble TV ou contre le mur.

La barre de son a une configuration 5.1.2, avec des haut-parleurs centraux, gauche, droit et surround, une gamme de woofers pour composer les basses capables de tirer à l'avant et à l'arrière, et des haut-parleurs ascendants montés sur le dessus pour fournir de la hauteur pour Dolby Atmos. immersion.

Encore une fois, si le Dione est tourné, le gyroscope interne sait et peut changer la fonction des pilotes en fonction.

Dans la composition, il y a 17 pilotes, dont 8 subwoofers et 9 haut-parleurs à gamme complète. Le processeur Devialet Intelligence - que l'on trouve dans le haut-parleur Phantom - pilote le Dione, tout en offrant également un logiciel d'étalonnage adapté à la pièce dans laquelle il est placé.

La gamme de haut-parleurs signifie qu'il est capable de créer des effets sonores surround, tout en ayant l'intelligence de mélanger les signaux 2.0 pour un résultat plus immersif.

Il existe des entrées optiques et HDMI, prenant en charge eARC , pour se connecter à votre téléviseur, tandis qu'il prend également en charge des technologies telles que Apple AirPlay 2 , Spotify Connect et Bluetooth, de sorte que vous pouvez également le configurer pour votre musique.

Le DAC prendra en charge l'audio jusqu'à 24 bits/96 kHz, alors qu'il y a un total de 950 W RMS.

Il fonctionne avec l'application Devialet - qui peut également piloter le Phantom - et il est compatible avec la télécommande Devialet existante.

Le Devialet Dione mesure 1200 x 165 x 88 mm et pèse 12 kg, grâce au noyau en aluminium anodisé.

Le Devialet Dione coûte 1990 £ / 2400 $ / 2190 €.

Écrit par Chris Hall.