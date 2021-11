Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque allemande Loewe a lancé deux nouvelles gammes denceintes pour la maison en Angleterre.

La première est la série Klang Mr, une gamme de trois enceintes multiroom. Le second est Klang S , qui comprend deux nouveaux haut-parleurs intelligents pour la maison.

La série Klang Mr comprend trois haut-parleurs sans fil de tailles différentes avec une fonctionnalité multi-pièces et une prise en charge de lécosystème audio sans fil DTS Play-Fi ainsi que dApple AirPlay 2. Le plus petit, le Mr 1, a une sortie de 30 W et peut être un arrière haut-parleur pour la barre de son Klang Bar 5 avec son support mural inclus.

Le Klang Mr 3 est un haut-parleur "détagère" avec 150 W de sortie et trois haut-parleurs large bande, un subwoofer et deux radiateurs passifs.

Le troisième haut-parleur, dune puissance de 180 W, est le Klang Mr 5. Cest le plus grand, avec ses trois tweeters, ses trois haut-parleurs large bande, un subwoofer et deux radiateurs passifs. Il se connecte à votre smartphone ou appareil via Bluetooth (v4.2) et dispose de panneaux supérieurs en verre tactiles et dun écran LED.

Le Loewe Klang Mr 1 coûte 299 £, tandis que le Mr 3 coûte 549 £. Ils sont disponibles dès maintenant. Le Klang Mr5 sera disponible fin novembre pour 649 £.

Quant à la série Klang S, elle comprend les Klang S1 et Klang S3. Ils offrent le streaming sans fil Bluetooth, une entrée USB, Internet, la radio FM et DAB/DAB+, Spotify Connect et laccès à des services de streaming comme Deezer et Amazon Music. Les deux peuvent être contrôlés soit à laide de la télécommande incluse, soit via lapplication Loewe Radio. Ils sont disponibles dès maintenant chez Harrods et Selfridges , à partir de 399 £ pour le Klang S1 et jusquà 599 £ pour le Klang S3 .

Le Klang S3 comprend un lecteur CD.