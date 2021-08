Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Q Acoustics a lancé un système de musique sans fil contenu dans des haut-parleurs stéréo qui peut diffuser des pistes sans perte sur aptX HD Bluetooth 5.0.

Tout ce dont vous avez besoin, ce sont les deux haut-parleurs sans fil et la télécommande incluse pour obtenir un son stéréo de qualité Hi-Res (jusquà 24 bits/48 kHz) à partir dappareils mobiles et de PC avec connectivité Bluetooth.

Le système Q Acoustics M20 prend également en charge de nombreuses entrées et sorties audio, à utiliser avec une configuration dordinateur de jeu, une télévision ou dautres gadgets câblés. Une entrée USB est également incluse.

Un amplificateur intégré fournit jusquà 130 W de puissance (2 x 65 W), tandis que chaque haut-parleur couple un tweeter de 22 mm avec un haut-parleur médium/grave de 125 mm.

Cela rend le système capable de niveaux de basses décents et de fréquences moyennes à hautes nettes et neutres (55 Hz - 22 kHz). Vous pouvez également ajouter un subwoofer en option pour améliorer encore la réponse des basses, grâce à un port de sortie sub.

Chaque haut-parleur peut être déterminé à gauche ou à droite, pour mieux sadapter à lemplacement de votre alimentation secteur. Ils peuvent également être montés sur des supports au sol en option, également disponibles auprès de Q Acoustics.

Le système de musique sans fil Q Acoustics M20 est disponible à partir de la fin du mois en Europe, au prix de 399 £ au Royaume-Uni, 499 € au niveau central. Il sera également disponible aux États-Unis à partir de septembre, au prix de 599 $.

Vous pouvez en savoir plus, y compris des informations sur les revendeurs locaux, sur le site Web de Q Acoustics .