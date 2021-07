Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien que probablement mieux connu pour ses sacs à main, Louis Vuitton a tâté de la technologie dans le passé, notamment dans le domaine des montres intelligentes et des écouteurs sans fil . Sa dernière entreprise se présente cependant sous la forme du haut-parleur Horizon Light Up.

Le haut-parleur sinspire du sac à main Toupie de la société et, bien quil ressemble un peu à un OVNI portable, sa tentative de "réinventer le monde de laudio portable" voit ses mondes de conception séloigner des offres plus traditionnelles comme le Sonos Roam .

Le haut-parleur Horizon Light Up est fabriqué à partir de métal et de cuir avec le logo LV signature de Louis Vuitton et une fleur en cuir en relief sur le dessus de la grille du haut-parleur en acier inoxydable.

Un spectacle de lumière coloré apparaît sur lanneau supérieur du haut-parleur lors de son utilisation, se synchronisant au rythme de la musique et présentant 23 versions numériques à LED de la fleur monogramme. Lanneau central du haut-parleur comporte 12 lettres Louis Vuitton gravées à LED, tandis quune barre de commande tactile en verre trempé se trouve verticalement au centre.

À lintérieur, le haut-parleur Horizon Light Up dispose dun woofer de 3 pouces et de deux tweeters de 0,75 pouces. Il offre un son à 360 degrés lorsquil est vertical et directionnel lorsquil est sur le côté à laide des pieds en caoutchouc et il offre une plage de fréquences comprise entre 60 Hz et 16 kHz. Il y a Bluetooth à bord, Apple AirPlay 2 et Qplay, et vous trouverez quelques fonctionnalités et fonctions supplémentaires lorsque vous utilisez lapplication Louis Vuitton Connect.

Le volume est contrôlé à laide du bouton rotatif qui est synchronisé avec les voyants lumineux, il y a trois microphones à bord pour les appels vocaux et il est dit quil offre 15 heures dautonomie.

Lire pour les mauvaises nouvelles? Le haut-parleur Louis Vuitton Horizon Light Up coûte 2890 $. Il sera expédié entre le 31 juillet et la fin août.

