La dernière version Beach Hut Blue de Ruark du R1 Mk4 est superbe pour lété

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le spécialiste britannique de laudio Ruark a annoncé une autre édition limitée de sa radio R1 Mk4, mais celle-ci est particulièrement remarquable - finie dans un coloris estival appelé Beach Hut Blue que nous aimons vraiment.

Il saura plaire aussi bien à ceux qui souhaitent écouter de la musique de qualité à la plage quà ceux qui souhaitent sallonger dans leur transat tout en écoutant Test Match Special.

La mauvaise nouvelle est que vous devrez être rapide si vous en voulez un, car le R1 Beach Hut Blue à 229 £ sera limité à 1 000 unités via des revendeurs indépendants ainsi que John Lewis.

Si vous manquez Beach Hut Blue, vous pouvez toujours acheter un Mk 4 en Espresso ou notre crème légère préférée.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

squirrel_widget_4988238

Comme avec les autres versions Ruark R1 Mk4, il est conçu pour donner la priorité à la qualité sonore avec un amplificateur de classe AB de qualité avec égalisation adaptative. Il y a aussi un écran OLED lumineux avec des informations sur la station et le programme qui sadapte à différents environnements déclairage.

Bien que le R1 Mk4 soit conçu comme une radio DAB, il peut également capter la FM si nécessaire et se connecter à votre téléphone via Bluetooth. Il y a aussi un port USB-C pour le chargement et une entrée auxiliaire commutable et une sortie casque.

Le contrôle se fait via le RotoDial bien connu de Ruark, bien quil y ait une petite télécommande que vous pouvez acheter en supplément. Une batterie rechargeable BackPack III sera également bientôt disponible.

Écrit par Dan Grabham.