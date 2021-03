Les ventes de vinyles dépassent les CD pour la première fois depuis les années 80

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La résurgence du disque vinyle se poursuit à un rythme soutenu, les revenus des ventes de LP devant dépasser ceux des CD dans les mois à venir.

Les ventes de CD ont diminué au cours de la dernière décennie, notamment en raison de la montée en puissance des services de streaming, y compris ceux offrant des flux de qualité CD. Pendant ce temps, les ventes de disques vinyles ont connu une augmentation significative au cours de la même période.

Lannée dernière, lindustrie britannique du disque vinyle a récolté 86,5 millions de livres sterling - son montant le plus élevé depuis les années 80.

Nous avons signalé en décembre que 4,8 millions de LP avaient été vendus rien quau Royaume-Uni. Il représentait 18 pour cent de toutes les ventes dalbums dans tous les formats.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!

Les studios ont réalisé 118 millions de livres sterling de ventes de CD dans le pays en 2020, mais un graphique publié par The Guardian montre quils ne sen approcheront pas en 2021.

La collecte de disques vinyle parmi les jeunes consommateurs a été un facteur majeur de sa popularité croissante. Et la plupart des albums modernes sont désormais disponibles sur vinyle dès le premier jour.

Cependant, les rééditions de classiques sur des vinyles plus épais et plus durables ont représenté la majorité des ventes - avec Rumors by Fleetwood Mac au premier rang pour 2020 et Oasis (Whats the Story) Morning Glory? arrivant à une seconde très raisonnable.

Écrit par Rik Henderson.