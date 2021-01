Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Polk Audio dispose dune nouvelle barre de son intelligente pour aider à augmenter le bruit étouffé provenant de larrière de votre téléviseur.

La société affirme que le nouveau React à 249 £ / 249 $ est lappareil `` compatible Alexa le plus avancé de la région, avec quatre microphones à champ lointain pour aider à capter les commandes pendant la lecture bruyante, ainsi quune prise en charge de Dolby Digital et STS Son surround virtuel 5.1.

Outre les microphones, lappareil compatible Alexa prendra également en charge la plate-forme multi-pièces de lassistant vocal, ce qui signifie que vous pouvez le coupler avec dautres haut-parleurs Alexa de votre maison et écouter la même musique, par exemple. Il existe également une intégration avec les fonctions dappel vocal et dinterphone dAlexa, ainsi que la prise en charge Bluetooth standard et les ports pour USB, TV optique et HDMI ARC.

À lintérieur de la barre de 5,7 x 86,4 x 12,1 cm, vous pouvez vous attendre à ce que les paires de tweeters de 1 pouce, de haut-parleurs de milieu de gamme et de woofers à radiateur passif 11 x 10 cm aident à renforcer les préréglages audio pour la musique et les films, bien que vous puissiez améliorer encore davantage lexpérience. en associant également le React à dautres appareils Polk. Considérez à la fois les haut-parleurs surround sans fil SR2 à 159 £ / 199 $ et le React Sub à 179 £ / 199 $ si vous souhaitez créer davantage une configuration de son surround appropriée.

Dans lensemble, il sagit dune mise à jour opportune pour la ligne de barre de son compatible Alexa de Polk, la barre de commande étant maintenant retirée de sa sortie depuis quelques années. Et, à partir de maintenant, ceux qui souhaitent lajouter à leur configuration peuvent pré-commander avant le lancement à la mi-février.

Cependant, bien que la conception de la barre de son React soit beaucoup plus attrayante que son prédécesseur et quil existe des fonctionnalités dassistant vocal plus avancées, la barre de commande reste un choix très viable pour ceux qui veulent juste une barre de son Alexa de base - surtout si vous considérez quelle est livrée emballée. avec un subwoofer séparé pour à peu près le même prix.

Écrit par Conor Allison.