(Pocket-lint) - La résurgence des ventes de disques vinyle se poursuit à un rythme soutenu, le BPI révélant que 4,8 millions de disques vinyles ont été vendus au Royaume-Uni seulement en 2020.

Les disques vinyle représentent désormais 18% des ventes dalbums tous formats confondus, et les ventes sont au plus haut niveau depuis près de 30 ans.

Lindustrie phonographique britannique affirme même que le vinyle génère près de deux fois plus de revenus que les plateformes de streaming de vidéos musicales, telles que YouTube et Vevo.

Les ventes de cassettes ont également connu une croissance, avec un projet de 157 000 albums achetés sur bande au cours des 12 derniers mois.

"En une année où toutes nos vies ont changé, le pouvoir dinspiration de la musique na jamais été aussi évident. Limmédiateté et la commodité du streaming en font le format audio incontournable pour la plupart de nos écoutes, mais de plus en plus de fans choisissent de se rapprocher. à leurs artistes préférés et à leurs albums sur vinyle », a déclaré le directeur général du BPI, Geoff Taylor.

«Il est remarquable que les ventes de disques vinyles et de bandes audio aient dû augmenter étant donné les défis auxquels nous avons tous été confrontés. La flambée des ventes malgré les fermetures de magasins démontre lattrait intemporel des formats physiques à collectionner parallèlement à la connectivité transparente du streaming.

Le disque vinyle le plus vendu de 2020 était Rumours de Fleetwood Mac, avec Oasis (Whats the Story) Morning Glory? en seconde.

Écrit par Rik Henderson.