Q Acoustics baisse les prix des principales enceintes passives avant le Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le spécialiste britannique de laudio Q Acoustics a annoncé dexcellentes offres au Royaume-Uni avant le Black Friday 2020 .

Les offres sont centrées sur la gamme denceintes passives de la société, bien quelle propose également de toutes nouvelles enceintes actives . Si vous êtes à la recherche de certains haut-parleurs pour accompagner une configuration dampli et de platine vinyle de base, ne cherchez pas plus loin. Les 3010i et 3020i sont parfaits pour cela, surtout si vous manquez despace.

Les haut-parleurs sont disponibles en plusieurs finitions différentes, y compris le noyer, le blanc et le noir de carbone.

Plus haut dans la liste se trouvent les lampadaires 3050i qui bénéficient dune réduction de 50 £. Comme les autres haut-parleurs Q Acoustics, ceux-ci incluent un contreventement point à point à lintérieur pour plus de solidité et pour réduire les vibrations. Ils sont également puissants, avec deux haut-parleurs de 165 et 22 mm. Consultez les prix ci-dessous:

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis.

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday.

Écrit par Dan Grabham.