Q Active 200 et Q Active 400 de Q Acoustics sont des enceintes actives haut de gamme avec Google Assistant ou Amazon Alexa

(Pocket-lint) - Le fabricant renommé denceintes Q Acoustics a fait sa première incursion dans les enceintes actives - et il existe à la fois des options détagères et de colonnes.

Les enceintes de bibliothèque Q Active 200 et les enceintes sur pied Q Active 400 sajoutent aux séries denceintes passives 20i et 30i existantes de Q Acoustics comme une autre option pour ceux qui font une incursion dans une configuration hi-fi haut de gamme où le minimalisme est la clé.

Les enceintes de bibliothèque Q Active 200 sont disponibles au prix de 1499 £ / 1999 $ / 1999 € par paire ce mois-ci (vous pouvez ajouter des supports qui coûtent un supplément) tandis que les supports au sol Q Active 400 sont disponibles à partir de janvier.

La série Q Active est susceptible dêtre utilisée avec une platine vinyle où vous navez pas dampli entre les deux car il y a un étage phono intégré plus un amplificateur intégré de classe D.

Mais ils sont tellement plus que cela, car il existe un modèle qui prend en charge l Assistant Google (disponible maintenant) ou Amazon Alexa (disponible plus tard), tandis que vous pouvez également vous connecter à nimporte quel appareil Bluetooth bien sûr, en plus de la prise en charge du très important Spotify Connect. plus AirPlay 2 dApple et Chromecast de Google - la connectivité nest certainement pas un problème ici.

En plus des sources de streaming et des platines, vous pouvez vous connecter à nimporte quelle source filaire via HDMI ARC, entrée ligne optique numérique et analogique. Vous pouvez également diffuser des fichiers depuis un lecteur multimédia, un lecteur NAS ou un ordinateur sur votre réseau.

La série Q Active peut offrir toutes ces options de connectivité car elle dispose dun hub de contrôle séparé, relié sans fil aux enceintes elles-mêmes. Tout laudio entrant est converti en audio haute résolution 24 bits / 96 kHz pour le transfert vers les haut-parleurs.

Écrit par Dan Grabham.