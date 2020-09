Harman Kardon Citation 200 est un haut-parleur portable sérieux avec Wi-Fi, Bluetooth et assistant Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Harman Kardon a révélé le dernier haut-parleur de sa série Citation et cette fois, laccent est mis sur la portabilité, avec une belle poignée de transport sur le dessus et une finition en tissu de laine Kvadrat facile à nettoyer.

Le Harman Kardon Citation 200 - repéré pour la première fois au CES de cette année en janvier - nest pas seulement un haut-parleur Bluetooth, mais un haut-parleur intelligent avec Wi-Fi et Google Assistant . En tant que tel, il est un concurrent clé du Sonos Move et est également résistant aux éclaboussures IPX4, donc peu importe sil est pris dans une douche.

Avec un tweeter de 1 pouce, des haut-parleurs médium de 5 pouces et deux radiateurs pour pomper les basses, Harman suggère quil offrira une qualité audio HD et nous avons hâte de lentendre nous-mêmes. En plus du support Chromecast - auquel vous vous attendez avec Google Assistant - le Citation 200 intègre également Apple AirPlay pour plus de flexibilité.

La durée de vie de la batterie nest pas dans la même catégorie que de nombreuses enceintes Bluetooth à seulement huit heures, mais nous pensons quil est peu probable que vous soyez en déplacement avec un appareil plus grand comme celui-ci pendant assez longtemps - dautant plus que beaucoup de ces enceintes ne le seront probablement jamais. quitter le jardin ou la terrasse.

Vraisemblablement, la durée de vie de la batterie est un peu plus longue si vous utilisez simplement Bluetooth. Cependant, si vous êtes à court de charge, vous pouvez simplement mettre sous tension avec le port USB-C.

Le Harman Kardon Citation 200 sera disponible en gris et noir en octobre pour 299,99 £.

Écrit par Dan Grabham.