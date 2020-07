Marantz présente les récepteurs AV 8K compatibles Xbox Series X et PS5

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Marantz a introduit des amplificateurs et récepteurs AV compatibles 8K. Avec la Xbox Series X et la PlayStation 5 à lhorizon et la popularité croissante des téléviseurs 8K, il nest pas surprenant que les sociétés audiovisuelles obtiennent leurs canards de suite avant une augmentation attendue de la demande.

Marantz suit la société sœur Denon dans lintroduction de léquipement home cinéma 8K. Il y a un seul récepteur AV - le SR5015 - plus trois amplificateurs AV. Tous sont compatibles avec 8K à 60 Hz et 4K à 120 Hz pour le passthrough HDMI et offrent une conversion ascendante 8K.

Il y a un support complet pour HDR10 + et Dynamic HDR en plus de HLG et Dolby Vision, tandis que la commutation de source a été améliorée avec Quick Media Switching (QMS) donc il ny a pas de panne décran lors du déplacement entre les sources. eARC continue dêtre soutenu.

Le SR5015 à 999 € / 899 £ dispose de 7 canaux (7.1 surround) avec 180 W prenant en charge Dolby Atmos et DTS: X, tandis que le SR6015 à 1499 € / 1099 £ a 9 canaux (11.2 surround) et 185 W et ajoute également IMAX Enhanced.

Le SR7015 9 canaux 200 W (11,2 surround) ajoute AURO 3D tandis que le produit phare 3199 € / 2 799 £ SR8015 est livré avec des amplificateurs 11 canaux 205 W intégrés, la promesse dun surround 13,2, le support DTS: X Pro et un châssis cuivré pour le Meilleure performance.

Naturellement, ils sont tous compatibles avec la technologie multiroom Denon / Marantz HEOS ainsi quavec des fichiers sans perte ALAC, FLAC et WAV jusquà 24 bits / 192 kHz. Il est également compatible avec tous les services de streaming de haute qualité et il y a un étage phono intégré pour connecter un tourne-disque.

La gamme comprend également une technologie doptimisation audio gracieuseté dAudyssey afin que la sortie de chaque haut-parleur puisse être analysée pour une qualité sonore optimale.

La gamme sera disponible en août / septembre selon les modèles.