Braun Audio est de retour avec une nouvelle gamme denceintes LE classiques mais modernes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Braun Audio est un nom bien connu dans laudio européen, mais le surnom na pas été utilisé pour les équipements audio depuis un certain temps. Aujourdhui, la société (ou une version de celle-ci du moins) réintroduit une gamme denceintes inspirées de sa gamme denceintes des années 1950.

Annoncés pour la première fois en septembre 2019, les LE01, LE02 et LE03 de différentes tailles sont désormais disponibles. Ils ont des prix assez variés, allant de 1299 $ / 1099 £ pour le LE01 à 379 $ / 349 £ pour le LE03.

Heureusement, ils ont tous les accessoires que vous attendez des haut-parleurs monoblocs daujourdhui, avec Apple AirPlay 2 et la technologie Wi-Fi Chromecast de Google rejoignant Bluetooth sur la liste des options de connectivité.

Naturellement, vous pouvez également connecter dautres appareils via une entrée auxiliaire de 3,5 mm et vous pouvez coupler les haut-parleurs en stéréo, alors quils peuvent également être utilisés dans le cadre dune configuration multi-pièces avec les écosystèmes Apple et Google.

Il existe également des matrices de microphones doubles qui peuvent donc être utilisées pour la voix; ils sont actuellement compatibles avec l Assistant Google . Les commandes physiques comprennent un bouton daction pour lassistant ainsi que les commandes habituelles. Fait inhabituel pour un haut-parleur tiers, il existe également un bouton de confidentialité.

Les haut-parleurs ont également une application daccompagnement pour un contrôle plus fin.

La gamme Braun est en fait fabriquée par Pure, responsable de nombreuses radios DAB du passé ainsi que des récentes enceintes portables compatibles StreamR DAB + / Bluetooth et DiscovR Alexa.

Écrit par Dan Grabham.