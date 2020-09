Le nouvel ampli et streamer Model 30 de Marantz a un look saisissant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Marantz vient dannoncer deux nouveaux séparateurs dans une toute nouvelle série Model 30 et ils ont certainement un look frappant à leur sujet. Le design - disponible en noir et blanc - est conçu pour «célébrer et moderniser» certains des éléments de design emblématiques des produits légendaires Marantz des années 1950 aux années 1970.

La nouvelle gamme Model 30 a été développée au cours des trois dernières années sur la base de fabrication de Marantz à Shirakawa, au Japon. Il y a un ampli intégré et un streamer et un lecteur SACD correspondants, le 30n. Naturellement, le lecteur SACD peut également lire des CD normaux ainsi que des disques de données alors quil y a un DAC USB.

Il utilise également le mécanisme de transport exclusif SACDM-3L de Marantz. HEOS intégré signifie que vous pouvez vous connecter à dautres appareils HEOS ou diffuser un son de haute qualité à partir de Tidal ou dAmazon Music HD.

Lampli dispose de deux alimentations pour le préampli et lampli de puissance afin de garantir labsence de fluctuations de puissance. tandis que le transformateur est blindé, il ny a donc aucune chance que du bruit soit généré ailleurs.

Lamplificateur intégré Marantz modèle 30 (2700 £) et le diffuseur audio réseau SACD 30n modèle 30 et le lecteur SACD (2700 £) seront disponibles à partir de début septembre.

Écrit par Dan Grabham.