Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez récemment vu un scooter électrique dans les rues près de chez vous, il y a de très bonnes chances quil ait été fabriqué par Xiaomi - ses scooters ont été très populaires jusquà présent.

Cest pour une bonne raison - ils sont parmi les meilleurs du marché. À lheure actuelle, il existe également une réduction importante et rare sur lun des modèles les plus récents et les plus impressionnants, le Mi 1S.

Vous pouvez lobtenir auprès de Halfords au Royaume-Uni pour 399 £ , avec 100 £ de réduction sur le prix normal de 499 £. Cest 20% de réduction sur le prix dun scooter qui nest pas encore sorti depuis un an.

Il vous permettra de zoomer facilement, avec une vitesse maximale de 15,5 mph et une autonomie denviron 18,6 miles, ce qui en fait lun des choix de scooter les plus fiables à lheure actuelle.

Il a également le même design que Xiaomi affine depuis quelques années, avec un double freinage et un système antidérapant pour vous assurer que vous vous sentez en sécurité lorsque vous scootez.

Il existe également trois modes de conduite pour que vous puissiez choisir la vitesse à laquelle vous voulez vous sentir, au cas où vous recherchez une conduite plus détendue, ce que nous pensons que de nombreux utilisateurs apprécieront.

Aux Etats-Unis? Consultez notre page doffres Black Friday et Cyber Monday aux États-Unis

Au Royaume-Uni? Consultez notre page doffres UK Black Friday et Cyber Monday

Écrit par Max Freeman-Mills.