Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Xiaomi a dévoilé quelques nouveaux scooters électriques . Le nouveau Mi Electric Scooter Pro 2 est en tête du peloton, équipé dun moteur de 300 W pour attaquer les collines sans perte de puissance.

Le scooter est évalué à 25 km / h (15,5 mph) mais dispose dune batterie qui vous donnera 45 km dautonomie (28 miles), bien que la véritable autonomie dépendra de la façon dont vous la conduisez, de votre poids, etc. La batterie prendra cependant 8 heures pour se charger.

Il a de grandes roues de 8 pouces, avec un système ABS électrique pour éviter le blocage des freins et le dérapage. Il y a des réflecteurs avant, latéraux et arrière, ainsi quun phare de 2 W qui éclairera 10 mètres en avant, mais surtout vous rendra plus visible sur les routes dans des conditions plus défavorables.

La poignée se repliera pour la portabilité avec le tout pesant à 14,2 kg.

Il y a aussi un écran LCD intégré pour que vous puissiez voir des informations en temps réel comme la vitesse, avec une connectivité Bluetooth pour le contrôle du smartphone, afin que vous puissiez vérifier à distance le niveau de la batterie ou verrouiller votre scooter à distance.

Ce nest pas le seul e-scooter que Xiaomi met à jour. Il existe une version légèrement inférieure, le Mi Electric Scooter 1S. Celui-ci a un moteur de 250 W, une autonomie de 30 km (18,6 miles) et il pèse 12,5 kg.

Xiaomi dit que les deux scooters seront en vente au Royaume-Uni à lavenir, bien quil soit actuellement illégal de conduire le scooter ailleurs que sur un terrain privé. Vous pouvez trouver tout ce que vous devez savoir sur les scooters électriques au Royaume-Uni ici .

Nous mettrons à jour les prix lorsquils seront annoncés.