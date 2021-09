Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xiaomi organisera un événement de lancement de produit en ligne aujourdhui, mercredi 15 septembre 2021.

Le seul produit confirmé à être annoncé est les téléphones de la série Xiaomi 11T (les 11T et 11T Pro ). Cependant, sil sagit de quelque chose comme lévénement équivalent de lannée dernière, ce ne sera pas tout.

Nous pourrions également obtenir des mises à jour sur les nouveaux téléviseurs Xiaomi , peut-être une clé de streaming mise à jour, un nouveau tracker de fitness, même une version mise à jour de son eScooter.

Voici comment et quand le regarder.

Xiaomi présentera ses nouveaux produits à partir de 20h CST (heure chinoise) aujourdhui, mercredi 15 septembre, voici comment les horaires se décomposent :

Los Angeles - 5 h 00 HAP

New York - 8h HAE

Londres - 13h BST

Berlin - 14h CEST

Bombay - 17h30 IST

Pékin - 20h CST

Sydney - 22h AEST

Vous pouvez regarder lévénement de septembre Xiaomi ici via la vidéo en haut de cette page.

Alternativement, vous pouvez le regarder via les différents canaux de médias sociaux de Xiaomi, notamment YouTube , Twitter et Facebook .

En plus des Xiaomi 11T et 11T Pro, nous devrions voir quelques produits non liés au téléphone.

Xiaomi a publié un teaser sur Twitter pour nous donner quelques indices - voyez ce que vous en pensez ci-dessous.

Devinez quels sont ces trois produits étonnants ! Il est temps de vous dévoiler chacun dentre eux !



Restez à lécoute pour plus de détails le 15 septembre à 20h00 (GMT+8) ! #SmartLivingForEveryone #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/kAtVCsjopX – Xiaomi (@Xiaomi) 14 septembre 2021