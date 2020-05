Voici pourquoi vous ne pouvez pas (encore) rouler avec des scooters électriques au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Bien que le gouvernement revoie la législation sur les scooters électriques, il nest pas encore légal de les conduire au Royaume-Uni, que ce soit sur le trottoir ou sur la route.

Le Royaume-Uni commence à se démarquer sur ce front, étant donné quils sont parfaitement légaux dans dautres pays européens ainsi quaux États-Unis.

La loi britannique stipule actuellement que vous ne pouvez pas la conduire sur le trottoir, sur la route ou même sur une piste cyclable. En fait, le seul endroit où vous pourrez vous promener sur lun deux est sur un terrain privé.

La loi sur les autoroutes de 1835 limite lutilisation des véhicules électriques légers personnels (PLEV) aux terres privées au Royaume-Uni. Oui, 1835.

Les scooters électriques sont classés comme des voitures et la loi britannique de 165 ans interdit les voitures des voies publiques. Il est jugé illégal pour les éléments suivants:

"Si une personne doit délibérément emprunter un sentier ou une chaussée à côté dune route aménagée ou réservée à lusage ou à lhébergement des piétons; ou doit conduire ou conduire volontairement des chevaux, des ânes, des moutons, des mulets, des porcs ou du bétail ou le transport de toute description, ou tout camion ou traîneau, sur un tel sentier ou chaussée; ou doit attacher tout cheval, âne, mulet, porcin ou bétail, sur toute route, de manière à souffrir ou à permettre à lanimal attaché dêtre sur lui . "

Vous ne pouvez pas non plus rouler sur la route, car les scooters électriques à deux roues ne sont pas classés comme aptes à la circulation par la Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), lorganisme qui délivre les permis de conduire et la documentation pour les véhicules routiers au Royaume-Uni.

Presque certainement. Les scooters électriques sont sur le radar du gouvernement britannique depuis un certain temps. En mars 2020, il a été annoncé que les scooters électroniques seraient examinés pour évaluer comment ils pourraient sintégrer dans le paysage des transports au Royaume-Uni. À cette époque, il a été suggéré que les exigences impliqueraient un âge minimum, des normes de sécurité que les modèles de location et de vente au détail doivent respecter, ainsi quune assurance contre les accidents de personnes ou de véhicules.

En mai 2020, il a été annoncé que des plans dévaluation des scooters électroniques étaient avancés, le gouvernement cherchant à évaluer dautres options de transport dans le sillage du coronavirus. Dans lannonce du 9 mai, il a été déclaré dans la mise à jour du ministère des Transports que nous pourrions voir des scooters électriques sur les routes du Royaume-Uni dès juin.

Il reste à voir si cela deviendra une réalité, mais il pourrait être légal dutiliser des scooters électriques au Royaume-Uni beaucoup plus tôt que prévu.