Le ministère des Transports (DfT) a finalement publié les détails de la façon dont le Royaume-Uni va tester les scooters électriques. Cela permettra aux e-scooters dêtre utilisés sous certaines conditions pendant les 12 prochains mois. Les essais débuteront officiellement à partir du samedi 4 juillet 2020 au Royaume-Uni.

Mais quest-ce que cela signifie pour létat des scooters électriques au Royaume-Uni? Voici tout ce que vous devez savoir.

Il y aura beaucoup de termes et conditions associés aux essais de scooters électriques au Royaume-Uni. Premièrement, les essais ne permettront que la location de scooters. Le DfT dit que cela vise à empêcher une inondation de scooters électriques dangereux et de mauvaise qualité apparaissant sur les routes, cest pourquoi les scooters privés ne seront pas autorisés dans le cadre de ces essais. Ils sont toujours liés par les conditions décrites ci-dessous et inscrites dans la loi actuelle.

Ensuite, le coureur devra respecter quelques conditions:

Les scooters électriques ne seront autorisés que sur les routes ou les pistes cyclables et interdits sur les trottoirs.

Le cavalier doit être âgé de plus de 16 ans.

Le coureur doit avoir un permis de conduire britannique complet ou provisoire.

Les scooters doivent être limités à 15,5 mph.

Le port du casque nest pas obligatoire, bien quil soit fortement recommandé.

Les sociétés de location devront également respecter les conditions lors des essais. Étant donné que les scooters électriques seront classés comme des véhicules routiers, ils devront être assurés par le fournisseur. La puissance maximale autorisée sera de 500 W et le poids maximum autorisé sera de 55 kg.

Les conditions stipulent également quun scooter ne peut transporter quune seule personne et que le mécanisme dalimentation doit revenir par défaut à la position darrêt lorsquil est relâché.

Au-delà de cela, il y a beaucoup de choses que les autorités locales devront mettre en place pour que les essais de scooters électriques aient lieu, mais il est prévu que la plupart seront en place entre juillet et août 2020.

Maintenant que le gouvernement britannique a décrit les détails de lessai, nous nous attendons à voir un large éventail dentreprises offrant des services de location dans les villes britanniques. Bien quil reste à confirmer qui offrira quels services où, nous nous attendons à ce que Voi, Spin, Bolt, Bird, Lime et Wind proposent tous des services au Royaume-Uni.

Beaucoup de ces services ont confirmé quils sont prêts à mettre des scooters électriques dans les rues du Royaume-Uni dès que possible. Dans la plupart des cas, vous devrez vous inscrire au service via une application, puis utiliser cette application pour effectuer votre location, en étant facturé via lapplication.

Cependant, il appartiendra aux conseils individuels de prendre des dispositions avec ces organisations pour mener les procès.

La loi de 1835 sur les autoroutes limite lutilisation des véhicules électriques légers personnels (PLEV) sur des terrains privés au Royaume-Uni - et cette loi reste en vigueur, rendant illégal de conduire un scooter électrique privé en public au Royaume-Uni. Si vous en avez acheté un vous-même, vous ne pouvez pas lutiliser sauf si vous êtes sur un terrain privé.

Les scooters électriques sont classés comme des voitures et la loi britannique de 165 ans interdit les voitures des voies publiques. Il est jugé illégal pour les éléments suivants:

"Si une personne doit délibérément emprunter un sentier ou une chaussée à côté dune route aménagée ou réservée pour lusage ou lhébergement des piétons; ou doit conduire ou conduire volontairement des chevaux, des ânes, des moutons, des mulets, des porcs ou du bétail ou le transport de toute description, ou tout camion ou traîneau, sur un tel sentier ou chaussée; ou doit attacher tout cheval, âne, mulet, porcin ou bétail, sur toute route, de manière à souffrir ou à permettre à lanimal attaché dêtre sur lui . "

Vous ne pouvez pas non plus rouler sur la route, car les scooters électriques à deux roues ne sont pas classés comme aptes à la circulation par la Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), lorganisme qui délivre les permis de conduire et les documents pour les véhicules routiers au Royaume-Uni.

Presque certainement. Les scooters électriques sont sur le radar du gouvernement britannique depuis un certain temps. Louverture dun essai de régimes locatifs ouvrira la voie à ce qui suit. Cela donnera au gouvernement britannique le temps de modifier la législation et dexaminer limpact réel de lautorisation des scooters dans les villes. Combiné à un investissement accru dans les réseaux cyclables, il est probablement considéré comme une stratégie pour faire bouger plus de gens.

De nombreuses conditions qui étaient appliquées aux vélos à pédales électriques sont également appliquées aux scooters électriques. Il reste à voir exactement quand il pourrait y avoir une détente pour permettre aux scooters électriques privés sur les routes du Royaume-Uni, mais nous soupçonnons que ce ne sera pas avant la fin de la période dessai complète pour les locations.