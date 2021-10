Ouverture des précommandes Xbox Mini Fridge le 19 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox a annoncé que les précommandes pour son mini-réfrigérateur conçu autour de la Xbox Series X ouvriront le mardi 19 octobre 2021.

Commençant comme un mème après le dévoilement de la Xbox Series X, lidée du mini-réfrigérateur Xbox a suscité une telle attention que la société a décidé de la fabriquer. Il sera disponible dans le monde entier à partir de décembre, juste à temps pour la période des fêtes.

Il sera disponible aux États-Unis via Target, au prix de 99,99 $. Les clients au Canada pourront également lacheter sur Target.com.

Ceux du Royaume-Uni pourront lobtenir auprès de Game pour 89,99 £, tandis que Game Stop EU le vendra pour 99 € en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Espagne, aux Pays-Bas et en Pologne.

Xbox étendra la disponibilité tout au long de 2022.

Ici juste à temps pour les vacances, le "Mini Fridge" Xbox sera en prévente le 19 octobre et arrivera chez plusieurs détaillants dans le monde en décembre 2021 https://t.co/4ruckIMLKT – Larry Hryb (@majornelson) 15 octobre 2021

Développé en partenariat avec Ukonic, le réfrigérateur peut contenir jusquà 12 canettes de "votre boisson préférée". Il y a deux étagères dans la porte et un port USB à lavant pour charger des appareils externes.

Il est livré avec un adaptateur dalimentation CC et, nous limaginons, sera basé sur un ventilateur, ce qui est idéal pour refroidir les boissons, etc., mais pas pour conserver les produits frais (comme la viande et le lait).

Cest essentiellement normal pour un mini-réfrigérateur. Peu de gens ont lair aussi cool que ça. Et oui, ce jeu de mots était entièrement destiné.