Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vodafone a annoncé un éclairage de vélo, un traqueur et un dispositif de sécurité connectés - il sappelle Vodafone Curve Bike Light & GPS Tracker.

Il sagit du troisième produit de la série Curve de Vodafone - le Curve original étant un tracker GPS, un peu comme un Apple AirTag ; la Neo est une montre connectée conçue pour les enfants - et vise les cyclistes pendulaires qui souhaitent des mesures de sécurité et de sûreté accrues.

Si vous êtes un cycliste occasionnel et que vous navez pas de configuration sophistiquée de Garmin, par exemple, alors le Curve Bike Light & GPS Tracker pourrait être une solution tout-en-un décente. Il associe une lumière, un tracker et une sirène qui peuvent tous être contrôlés via une application associée (pour les appareils iOS et Android).

Le produit se fixe à une tige de selle (il existe cinq options de taille danneau en caoutchouc pour différents raccords de poteau), se visse (avec une vis de sécurité - bien quavec le bon tournevis, rien nempêche que personne ne lenlève), puis lunité GPS se le luminaire dabord, suivi de la section lumière rechargeable - qui, avec un quart de tour, active la lumière sans avoir besoin de jouer avec les boutons.

Cette approche modulaire signifie que vous pouvez laisser le traceur GPS sur le vélo, activer la sirène, qui vous alertera via lapplication en cas de falsification de votre vélo. Lapplication peut recevoir des notifications push, ou vous pouvez configurer des SMS ou des appels si vous préférez.

Laspect lumineux du Curve a trois modes - constant, flash, impulsion - et dispose de deux feux latéraux pour augmenter la couverture et la visibilité. Fait intéressant, il dispose également dune fonction de feu stop où lintensité augmente lorsque vous freinez (cest-à-dire que la lumière peut reconnaître que vous ralentissez, probablement en fonction des données GPS) - et nous ne pouvons penser à aucune concurrence, même dans le haut de gamme , avec une telle fonctionnalité.

Il existe même une détection de collision qui peut envoyer un SOS à une liste gérée personnellement - tout comme vous le trouverez dans les produits Garmin, par exemple - bien quil ne soit pas clair si cela utilise des capteurs embarqués supplémentaires pour la précision (et soulève un drapeau rouge pour nous, car même la vidéo dintroduction de Vodafone contenait des clauses de non-responsabilité concernant la précision des collisions/impacts). Non pas que vous deviez activer cette fonctionnalité.

En tant que produit Vodafone, vous aurez bien sûr besoin dun abonnement de connectivité auprès du fournisseur - et cela à partir de 3 £ par mois au Royaume-Uni, en plus du prix demandé de 79 £ de Curve . Pas mal par rapport à la concurrence, tout bien considéré, même si ce coût mensuel sadditionnera inévitablement.

Écrit par Mike Lowe.