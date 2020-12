Vodafone apporte les lunettes Nreal Light AR en Europe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les lunettes AR sont encore quelque peu mélangées, mais Vodafone propose à ses clients européens les lunettes Nreal Light dont on parle depuis longtemps. En commençant par lAllemagne et lEspagne au printemps, ils viendront également au Royaume-Uni.

Ce sont des lunettes filaires (pour un téléphone Android), mais elles sont conçues pour être portées régulièrement pour la réalité mixte et la réalité augmentée en déplacement. Bien sûr, lintérêt de Vodafone est de permettre la RA en continu via son réseau 5G encore en cours dassemblage.

Les lunettes 106g utilisent la technologie Qualcomm Snapdragon en dessous, ainsi que deux caméras informatiques spatiales, deux micros et deux caméras. Qualcomm a parlé des lunettes comme une utilisation héroïque de sa technologie il y a un an.

La RA sur Nreal Light signifie que vous pouvez voir les applications sous vos yeux, tandis que vous pouvez interagir avec votre environnement comme vous le feriez normalement. Les applications de réalité mixte associent votre réalité à des applications pour que vous interagissiez avec des objets 3D virtuels. Il existe différents cas dutilisation des lunettes, notamment des applications de vidéo, de jeu et même de productivité.

Vodafone travaille avec Nreal, basé en Chine, sur diverses applications AR et MR et parle dapplications sportives trop statistiques et graphiques, de jeux multijoueurs qui mélangent des environnements réels et virtuels ainsi que de conférences plus immersives pour les entreprises.

Un kit de développement est également disponible, ce qui signifie que nimporte qui peut développer des applications MR et AR pour Nreal Light.

Écrit par Dan Grabham.