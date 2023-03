Il est très facile de faire des captures d'écran sur votre Steam Deck. Il est également assez facile de télécharger ces images dans le nuage et d'y accéder à distance. Si vous voulez faire cela, restez avec nous et nous vous aiderons.

Steam a toujours fait en sorte qu'il soit très simple de prendre des captures d'écran en jeu et de les enregistrer localement ou de les télécharger sur votre profil. Les joueurs seront heureux d'apprendre que cette fonctionnalité est également disponible sur Steam Deck.

La première étape consiste naturellement à réaliser la capture d'écran. Si vous jouez sur PC et que vous utilisez Steam, il vous suffit d'appuyer sur F12 pour faire une capture d'écran. Sur le Deck Stream, vous utiliserez également un raccourci :

Capturez une capture d'écran en appuyant sur le bouton Steam et R1 en même temps.

Une fois que vous avez fait cela, vous devriez voir une notification apparaître en bas à droite de l'écran pour vous indiquer que cela a fonctionné. Les captures d'écran que vous faites ici sont ensuite enregistrées dans la bibliothèque multimédia.

Vous pouvez y accéder en appuyant sur le bouton Steam pour ouvrir ce menu et rechercher "media" sur le côté gauche. En cliquant dessus, vous ouvrirez la médiathèque avec toutes vos captures d'écran. De là, vous pouvez voir toutes les captures d'écran que vous avez prises localement, mais aussi sur votre PC, et qui sont ensuite téléchargées dans le nuage.

Accéder à vos captures d'écran Steam Deck à distance

Lorsque vous avez fait une capture d'écran sur Steam Deck, le moyen le plus simple d'y accéder est de passer par Steam sur votre PC de jeu. Pour ce faire, nous vous recommandons de les télécharger dans le nuage.

Pour ce faire, appuyez sur le bouton Steam et dirigez-vous vers la bibliothèque multimédia via le menu, trouvez la capture d'écran à laquelle vous voulez accéder et appuyez sur le bouton a pour la sélectionner.

Il y a ensuite un bouton d'option sur le côté droit de la platine Steam. Appuyez dessus et vous pourrez alors télécharger la capture d'écran :

Sélectionnez cette option et vous pourrez alors choisir de la télécharger publiquement ou en privé sur votre compte Steam.

Suivez ces étapes et téléchargez l'image que vous voulez, puis allez sur votre machine de jeu et lancez Steam.

Pour accéder à vos captures d'écran Steam Deck sur votre PC :

Cliquez sur Affichage

Cliquez sur captures d'écran dans le menu déroulant.

Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, cliquez sur "Afficher la bibliothèque en ligne".

Vous devriez alors voir toutes les captures d'écran prises et téléchargées sur le nuage Steam.

Depuis cette section de votre profil, vous pouvez utiliser les différents menus pour voir les captures d'écran publiques ou privées, les supprimer ou les filtrer par un jeu spécifique. En faisant un clic droit sur l'image, vous pouvez la copier et la coller dans l'outil que vous souhaitez utiliser pour la modifier.

Si vous faites régulièrement des captures d'écran, vous pouvez également vous rendre dans les paramètres de votre Steam Deck pour vous rappeler de les télécharger.

Appuyez sur le bouton Steam et faites défiler les menus, puis cliquez sur Cloud. Vous pouvez y activer le paramètre de gestion des captures d'écran pour charger le téléchargeur de captures d'écran chaque fois que vous fermez un jeu dans lequel vous avez fait des captures d'écran.

Cet outil rendra alors le téléchargement et l'accès à distance encore plus faciles.