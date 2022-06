Certains lecteurs Steam sont livrés avec des disques SSD plus lents.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il semble que Valve ait discrètement revu à la baisse le stockage interne de certains modèles de Steam Deck. Nous avons récemment écrit sur la façon dont la société a dit aux propriétaires de Steam Deck de ne pas mettre à niveau leurs SSD vers des modèles plus grands (plus longs), mais Valve a fait des ajustements elle-même.

Valve a potentiellement et discrètement mis à niveau les disques SSD des modèles Steam Deck de 256 et 512 Go. Il est passé des SSD PCI express 3.0 x4 aux SSD x2. Cela signifie que les disques utilisent la moitié du nombre de couloirs PCIe et ont donc potentiellement 50 % de bande passante en moins.

C'est ce que l'on peut lire sur la page officielle des spécifications du Steam Deck, où les spécifications du disque sont indiquées comme suit :

256 Go de SSD NVMe (PCIe Gen 3 x4 ou PCIe Gen 3 x2*)

512 Go de SSD NVMe haute vitesse (PCIe Gen 3 x4 ou PCIe Gen 3 x2*)

L'astérisque mène à une note qui suggère que Valve pense qu'il n'y aura pas de problème notable pour les joueurs :

" Certains modèles de 256 et 512 Go sont livrés avec un SSD PCIe Gen 3 x2. Lors de nos tests, nous n'avons pas constaté d'impact sur les performances de jeu entre x2 et x4."

Comme le rapporte PC Gamer, une vérification sur la Wayback Machine montre que cette même page montrait que ces deux modèles fonctionnaient avec une configuration NVMe x4 plus tôt cette année. Valve a clairement indiqué que les tests ont montré qu'il n'y a pas de problème de performance de jeu en conséquence. Mais si vous avez précommandé un Steam Deck et que vous vous attendiez à une carte PCIe Gen 3 x4 NVMe, vous risquez d'être déçu.

De toute façon, nous vous recommandons de vous procurer une bonne carte microSD pour votre Steam Deck, car vous aurez tôt fait de remplir le stockage interne.

Écrit par Adrian Willings.