Les propriétaires de Steam Deck sont invités à ne pas ajouter de SSD M.2 plus grands

(Pocket-lint) - Maintenant que les gens commencent à mettre la main sur le Steam Deck, quelques mods font leur apparition. Mais tous ne sont pas une bonne idée.

Récemment, on a appris qu'un utilisateur de Twitter du nom de @TheSmcelra avait essayé d'intégrer un SSD NVMe plus grand dans son Steam Deck. Grâce à un support tiers et à quelques ajustements, un disque M.2 2242 a été inséré dans la console portable et semble fonctionner parfaitement.

Le pcb semble fonctionner assez bien pour adapter un 2242 m2 à la console à vapeur, il n'entre pas en collision avec quoi que ce soit sur la carte mère et ne met aucune tension supplémentaire sur les câbles. Cependant, il fait que le diffuseur de chaleur s'incline un tout petit peu. La plaque arrière a été réassemblée sans problème. pic.twitter.com/4j4LVbS0NG- Belly Jelly (@TheSmcelrea) 21 juin 2022

Mais depuis, Valve est intervenu pour mettre en garde les utilisateurs contre la réalisation de telles modifications, de peur d'endommager le Steam Deck.

Lawrence Yang, un designer de Valve qui travaille sur le Steam Deck, a pris la parole sur Twitter pour mettre en garde les utilisateurs contre une telle modification :

"Bonjour, s'il vous plaît ne faites pas cela. Le circuit intégré du chargeur devient très chaud et les coussinets thermiques à proximité ne doivent pas être déplacés. De plus, la plupart des lecteurs 2242 m.2 consomment plus d'énergie et deviennent plus chauds que ce pour quoi Deck est conçu. Cette modification peut sembler fonctionner, mais elle réduira considérablement la durée de vie de votre Deck."

Modifier votre Steam Deck et l'améliorer peut sembler être une bonne idée, mais pas si cela ruine la longévité de la console. Si vous cherchez à démonter votre console portable et à la modifier, alors le partenariat de Valve avec iFixit vaut la peine d'être examiné si vous voulez des pièces supplémentaires ou des remplacements. Il s'agit d'une méthode de modification beaucoup plus sûre, que Valve approuve.

Écrit par Adrian Willings.