La station d'accueil Steam Deck a officiellement été retardée.

(Pocket-lint) - Au fur et à mesure que l'année avance, de plus en plus de personnes reçoivent leur commande de Steam Deck après une attente considérable.

En plus de la Steam Deck, Valve a travaillé sur une station d'accueil pour accompagner la console portable. Cette station d'accueil est conçue non seulement pour charger la Steam Deck mais aussi pour lui permettre de se connecter à d'autres écrans, à une connexion Ethernet et à des périphériques.

Mais si vous espériez obtenir un dock pour accompagner votre Steam Deck, la dernière mise à jour de Valve pourrait être un peu décevante.

Valve a annoncé qu'elle a malheureusement dû retarder la sortie de la station d'accueil officielle Steam Deck en raison de divers problèmes. Ces problèmes incluent les habituelles pénuries de pièces et les problèmes de fabrication qui ont frappé l'industrie au cours des deux dernières années en raison de COVID.

La société affirme qu'elle travaille à améliorer la situation et qu'elle en dira plus sur la date de lancement de la station d'accueil à une date ultérieure, mais pour l'instant, il s'agit essentiellement d'un jeu d'attente.

La bonne nouvelle est que Valve a promis que ces retards ne s'appliquent pas également au Steam Deck lui-même. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter si vous avez passé une précommande mais que votre console n'a pas encore été expédiée.

Entre-temps, Valve a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités à Steam Deck, notamment des taux de rafraîchissement réglables, un tout nouvel écran de verrouillage pour votre sécurité et bien plus encore. Toutes ces nouveautés sont joliment résumées dans cette vidéo :

Écrit par Adrian Willings.