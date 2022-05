Les mises à jour de Steam Deck apportent plus de jeux vérifiés et moins de bruit de ventilateur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Valve déploie régulièrement des mises à jour pour sa console de jeu portable et la dernière en date a permis une réduction bienvenue du bruit du ventilateur et une augmentation du nombre de jeux vérifiés.

Lorsque leSteam Deck a été lancé, il n'y avait qu'une centaine de jeux "jouables", mais depuis, ce nombre a rapidement augmenté. Nous avons déjà expliqué comment voir quels jeux fonctionneront sur Steam Deck et il semble maintenant que ce nombre soit beaucoup plus élevé.

Selon Gaming on Linux, il y a maintenant plus de 3 000 jeux qui sont classés comme "vérifiés" ou "jouables" sur Steam Deck.

Nous avons vérifié et sur notre collection de 911 jeux, il y en a 99 qui sont marqués comme "Great on Deck" dans la bibliothèque, bien qu'il faille noter que nous avons également vu certains jeux qui sont dits "non pris en charge" mais qui fonctionnent effectivement et d'autres qui ont juste besoin de quelques réglages de contrôle pour bien jouer. Il se peut donc que le nombre de jeux soit plus important que vous ne le pensez et qu'il augmente rapidement.

Parallèlement à cette augmentation du nombre de jeux jouables, la mise à jour SteamOS 3.2 a été annoncée. Cette mise à jour du Steam Deck est en cours de déploiement et apporte une amélioration du comportement des ventilateurs du Steam Deck. Valve affirme que la toute nouvelle courbe de ventilation contrôlée par le système d'exploitation devrait faire une grande différence :

"...dans l'ensemble, il est plus intelligent, plus réactif à ce qui se passe sur et dans Steam Deck, et plus silencieux, surtout dans les situations de faible utilisation."

C'est une excellente nouvelle car le bruit du ventilateur est l'une de nos plus grandes plaintes concernant le Steam Deck. Il sera donc bon de voir les changements que cela apporte.

Dans la même mise à jour, Valve a également ajouté la possibilité d'ajuster le taux de rafraîchissement de l'écran dans le jeu à la volée, permettant aux joueurs de trouver le "parfait équilibre entre le framerate, la qualité du jeu et l'autonomie de la batterie".

Le Steam Deck ne cesse de s'améliorer, semble-t-il.

Écrit par Adrian Willings.