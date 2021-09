Plus de détails sur Steam Deck ont été confirmés avant le lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Steam Deck de Valve devrait sortir dans quelques mois et nous en apprenons de plus en plus à lapproche de cette date.

La société a révélé beaucoup de choses sur la console, divers médias ayant le temps de travailler et dautres étant révélés en ligne.

Désormais, la page FAQ officielle publiée pour la nouvelle console portable a répondu à encore plus de questions.

La page donne quelques pépites intéressantes sur le fonctionnement du Steam Deck.

Lune de ces pépites est le fait que les propriétaires pourront ajouter plusieurs comptes Steam à leur Steam Deck. Chaque compte dutilisateur aura également ses propres données de sauvegarde et paramètres. Ainsi, vous pourrez le partager avec dautres membres de la famille pour passer un bon moment.

Un autre point fort intéressant est que Valve dit que le Steam Deck peut également être connecté à un PC puis utilisé comme contrôleur pour cette machine de jeu. La société note également que les casques PC VR peuvent même être connectés à la console, mais ils ne sont pas optimisés pour cela.

Les utilisateurs pourront également démarrer des jeux directement à partir dune carte microSD, ce qui devrait contribuer à lespace de stockage.

La FAQ parle également un peu de la station daccueil et de la prise en charge du matériel externe. Il semble que les GPU externes ne soient pas pris en charge, ce qui est dommage et lamarrage avec un PC naméliorera pas les performances car il est conçu pour fonctionner mieux en mode portable.

Il semble également que linterface utilisateur de Steam Deck finira par remplacer le mode Big Picture de Steam, il y a donc beaucoup à attendre, à la fois sur et hors de la console.

Les précommandes de Steam Deck devraient commencer à être expédiées en décembre 2021 aux États-Unis, au Canada, dans lUnion européenne et au Royaume-Uni. Les nouvelles commandes devront attendre jusquen 2022.