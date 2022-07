Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Spotify a discrètement arrêté toute fabrication de Car Thing - son accessoire de lecteur multimédia intelligent/ tableau de bord pour les voitures - cinq mois seulement après avoir finalement rendu le produit largement disponible à l'achat.

Annoncé au début de l'année 2021, Car Thing est conçu pour faciliter le contrôle du service de streaming Spotify sur votre téléphone depuis votre voiture. Il comporte une molette physique à l'avant ainsi qu'un écran tactile de 4 pouces, quatre microphones en haut et quatre boutons prédéfinis pour les commandes. Vous contrôlez le système audio de votre voiture via Car Thing en utilisant soit les commandes "Hey Spotify", soit la molette, l'écran et les boutons prédéfinis de l'appareil.

Dans le cadre de ladernière publication des résultats de la société, Spotify a révélé que sa décision d'arrêter la fabrication de Car Thing a eu un impact négatif sur sa marge brute et a coûté à la société 31 millions d'euros (environ 32 millions de dollars US). Néanmoins, elle a arrêté le projet et a blâmé plusieurs facteurs, notamment la demande de produits et les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Elle n'a pas mentionné le nombre d'unités vendues à ce jour.

Les appareils existants continueront à fonctionner, a précisé Spotify. L'appareil nécessite un abonnement Spotify Premium et, bien sûr, un smartphone iOS ou Android avec une connexion Wi-Fi ou de données mobiles. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement de l'appareil ici. Il est encore disponible à l'achat jusqu'à épuisement des stocks, au prix réduit de 49,99 dollars (au lieu de 89,99 dollars).

Spotify a déclaré que Car Thing avait permis de tirer des leçons utiles et qu'il restait concentré sur "la voiture comme un endroit important pour l'audio".

Malgré cette annulation, les choses semblent aller bien pour Spotify : Ses bases d'auditeurs gratuits et payants continuent de croître. Elle compte désormais 433 millions et 188 millions d'utilisateurs, respectivement.

Écrit par Maggie Tillman.