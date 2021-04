Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Spotify a lancé un lecteur multimédia intelligent pour les véhicules. Il sappelle Car Thing et prend en charge les commandes vocales «Hey Spotify». Pour le lancement initial du produit, Spotify offre gratuitement Car Thing à un groupe limité dabonnés Premium aux États-Unis. Voici ce que vous devez savoir.

Dans son article de blog annonçant la "sortie limitée" de Car Thing, Spotify a décrit lappareil comme un "lecteur intelligent qui remplit votre voiture de musique, dactualités, de divertissement, de discussions et plus encore". Lappareil lui-même dispose dun cadran physique à lavant avec un écran tactile de 4 pouces, plus quatre microphones en haut et quatre boutons prédéfinis pour les commandes. Vous pouvez contrôler le son de votre voiture via Car Thing en utilisant les commandes «Hey Spotify» ou la molette, lécran et les boutons de préréglage de lappareil.

Considérez Car Thing comme un centre dinfodivertissement, mais qui lit le contenu exclusivement à partir de la bibliothèque Spotify. Il doit être couplé avec votre smartphone (Spotify via Bluetooth) pour une connexion de données. Vous pouvez ensuite utiliser Bluetooth, AUX ou un câble USB pour vous connecter au système audio de votre voiture. Car Thing na pas de haut-parleur intégré.

Avec Car Thing, vous pouvez utiliser la technologie de recherche vocale de Spotify pour lire rapidement de la musique ou des podcasts spécifiques. Dites simplement "Hey Spotify", puis demandez une chanson, un album, un artiste, une liste de lecture, une station ou un podcast. Spotify a déclaré que Car Thing pourra comprendre ce que vous demandez de jouer, "même avec la musique activée ou vos fenêtres baissées ".

Si, pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas contrôler Car Thing avec votre voix, vous pouvez utiliser le cadran de lappareil. Il vous permet de parcourir, sélectionner, lire, mettre en pause et découvrir de la musique ou un podcast à écouter dans la bibliothèque Spotify. En clair, Car Thing est plus ou moins une télécommande Spotify dédiée à votre voiture avec un écran et des microphones.

À tout moment, vous pouvez regarder lécran tactile de Car Thing pour voir ce qui joue. Vous pouvez également utiliser lécran pour voir votre bibliothèque et les résultats de la recherche vocale. Ou, vous pouvez utiliser lécran tactile pour naviguer dans linterface de Car Thing. Balayez simplement pour parcourir plus loin ou pour sauter, ou vous pouvez appuyer pour jouer. Simples.

Les quatre boutons prédéfinis de Car Thing vous permettent daccéder plus rapidement à vos favoris, comme un nouvel épisode de podcast. Ceux-ci sont personnalisables et vous pouvez les suspendre à tout moment.

Spotify a déclaré que Car Thing devrait coûter 79,99 $ lors de son lancement complet - mais offre gratuitement lappareil à un nombre limité dabonnés Premium aux États-Unis.

Spotify Car Thing est actuellement disponible pour les utilisateurs éligibles aux États-Unis. Dans le cadre dun "lancement de produit limité" sur "une base dinvitation uniquement", vous pouvez rejoindre une liste dattente et potentiellement accrocher le nouveau Car Thing de Spotify sans frais (hors frais de port). Vous avez juste besoin dun plan dabonnement Spotify Premium payant (et, bien sûr, dun smartphone iOS ou Android avec connexion Wi-Fi ou de données mobiles). En dautres termes, vous devez être un abonné Spotify payant pour pouvoir bénéficier de Car Thing gratuitement.

Pour faire partie de la liste dattente Car Thing de Spotify:

Accédez à carthing.spotify.com. Sélectionnez le bouton "Minscrire dans la liste" en haut. Connectez-vous à votre compte Spotify.

Remarque: Spotify ne distribue quune seule Car Thing par abonné.

Écrit par Maggie Tillman.