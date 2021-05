Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sphero - lentreprise qui sest fait un nom avec des robots contrôlés par smartphone - a lancé son dernier projet. Il sappelle le Sphero Indi, et il est conçu pour aider les enfants au programme.

LIndi est une voiture programmable visant à aider les jeunes apprenants à comprendre les bases de la programmation par le jeu.

Lindi est contrôlé, essentiellement, par la couleur. Il est livré avec des cartes de couleurs dédiées qui, lorsquil les enjambe, déclenchent une réponse de la voiture. Que ce soit pour tourner dans une certaine direction, ralentir, sarrêter ou tourner sur place.

Jusquà lIndi, les jouets éducatifs de Sphero étaient conçus pour les enfants à partir de 7/8 ans, mais Indi est différent en ce sens quil est conçu pour les jeunes enfants.

Au Royaume-Uni, cest léquivalent des âges préscolaires jusquà environ 1/2 année.

Ce qui différencie Indi de la plupart des autres produits Sphero, cest que vous navez pas besoin dappareil. Bien que vous puissiez utiliser un téléphone et une application pour programmer divers éléments, cela peut fonctionner sans un.

En plaçant les cartes de couleur dans une séquence ou un motif, lidée est que les enfants acquièrent des compétences en résolution de problèmes dune manière amusante. Plutôt que de les asseoir avec un robot ennuyeux, ils obtiennent une petite voiture et des cartes aux couleurs vives.

Il y a huit cartes de couleur au total, chacune delles donne sa propre commande à lIndi, qui les lit à laide dun capteur de couleur intégré.

Passez par-dessus une carte vert clair et ça ira vite, ou le jaune ralentit et le rouge sarrête. Il y a des cartes pour tourner à 90 degrés et dautres à 45 degrés (à gauche et à droite), plus une tuile violette «célébrer».

Chaque kit individuel est livré avec le robot, un étui de chargement, 20 carreaux de couleur, 15 cartes de défi et 2 feuilles dautocollants décoratifs. Il est disponible en pré-commande maintenant pour 124,99 $. Lexpédition doit commencer en septembre. Il est également disponible pour les établissements denseignement dans un «Pack de classe» qui contient huit Indis pour 1199,99 $.

Écrit par Cam Bunton.