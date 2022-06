Les nouveaux modèles Walkman de Sony ne sont pas bon marché

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a dévoilé les deux derniers modèles de Walkman qu'il lance, pour ceux qui veulent un lecteur de musique portable offrant beaucoup plus de fidélité que la plupart des téléphones, et ils ne sont pas bon marché.

Les deux modèles sont le NW-WM1ZM2 et le NW-WM1AM2, qui offrent respectivement une expérience super-premium et simplement régulièrement premium.

Le ZM2 est un appareil étonnant, d'un prix de 3 699,99 $, doté d'un châssis plaqué or de qualité supérieure pour un minimum absolu d'interférences lors de l'écoute, et d'autres composants de qualité supérieure, notamment un câble Kimber Kable dédié allant de la prise casque à l'ampli intégré.

L'AM2, en comparaison, est toujours aussi époustouflant mais ne coûte "que" 1 399,99 $ chez Sony, avec la même technologie d'ampli et le même logiciel dans un boîtier un peu moins extravagant. Cela dit, il s'agit tout de même d'un magnifique appareil audiophile à part entière.

Les deux modèles de Walkman fonctionnent sous Android 11 et disposent du Wi-Fi pour vous permettre de diffuser de la musique en continu si nécessaire (bien que ce ne soit pas vraiment le but d'un appareil de si haute résolution), mais cela devrait également signifier que les choses sont agréables et faciles à personnaliser et à utiliser comme vous le souhaitez.

Les deux appareils permettent également d'étendre le stockage à l'aide d'une carte microSD, ce qui devrait vous permettre de stocker un grand nombre de titres. Tous deux devraient être disponibles dès maintenant si vous attendez l'arrivée du parfait lecteur portable.

Écrit par Max Freeman-Mills.