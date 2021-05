Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Snap a dévoilé la quatrième génération de ses Spectacles, avec des capacités de réalité augmentée de longue date intégrées dans le cadre.

Les nouvelles lunettes intelligentes sont les premières de la société à offrir une expérience AR plus avancée, et elles sont également la première itération non disponible à lachat.

Le PDG de Snap, Evan Spiegel, a présenté les cadres lors de lévénement Partner Summit de la société, qui comprend également deux caméras, quatre microphones, des commandes tactiles et une paire de haut-parleurs stéréo.

Les lunettes sont capables de se connecter directement à la bibliothèque de lentilles AR de Snapchat et à la plate-forme Lens Studio, et offrent aux utilisateurs la possibilité de "ancrer de manière réaliste des objets numériques dans le monde physique", a déclaré Spiegel.

"Spectacles comprend ce qui se trouve dans son champ de vision et suggère des objectifs pertinents en fonction de ce qui vous entoure. Vous pouvez ensuite prendre la scène et lenvoyer à vos amis pour partager limage complète", a poursuivi Spiegel.

Au lieu dêtre disponible pour les utilisateurs de Snapchat, comme les modèles précédents, Snap les remettra plutôt à un nombre non divulgué de créateurs deffets AR via un programme dapplication en ligne. Lidée est donc que les spécifications de quatrième génération soient entre les mains des utilisateurs les mieux placés pour tirer parti de la nouvelle technologie AR et, probablement, créer du buzz pour les versions futures.

Après tout, les lunettes AR intégrées en sont encore à des stades très provisoires - les nouvelles spécifications, par exemple, nont quune autonomie denviron 30 minutes, ce qui est une autre raison pour laquelle elles ne sont pas faites pour le marché de masse.

Spiegel a suggéré lors de lannonce que les lunettes AR prendront environ une décennie pour être adoptées par le grand public. Compte tenu de son engagement continu à fournir aux utilisateurs des expériences portables liées à la caméra - quelque chose qui entre dans un territoire plus intrigant avec cette dernière génération -, attendez-vous à ce que Snap soit à la pointe de cette adoption avec Facebook.

Écrit par Conor Allison.